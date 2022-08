A solo dos meses de que comience a jugarse el Mundial de Qatar, los jugadores de la Selección Argentina que todavía no tienen su pasaje asegurado hacen lo imposible para ganarse el favor de Lionel Scaloni y, en esta línea, uno de los que gritó campeón en la Copa América empezó a calentar el duelo con México en la segunda fecha.

Enfrentándose a una de las figuras que tiene el conjunto dirigido por Tata Martino, el defensor de la albiceleste se pasó de rosca y terminó levantando por el aire a Hirving Lozano en una jugada en la que se ganó la tarjeta amarilla a los 15 minutos del segundo tiempo.

Llegando tarde a la disputa de la pelota, Lucas Martínez Quarta le entró muy duro al Chuky Lozano y le hizo sentir el vigor que habrá en la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022 en un partido que será definitorio tanto para Argentina como para México ya que ese día alguno puede quedar eliminado o clasificado a octavos.

Vale destacar que pese a la dura entrada del argentino, el jugador que representa a México no reaccionó ni busco a Matínez Quarta. Finalmente, el partido entre Fiorentina y Napoli, que no contó con muchas situaciones, finalizó con un empate a cero que no le permitió a los del sur escaparse en la cima de la Serie A.

¿Qué chances tiene Martínez Quarta de estar en Qatar?

En cuanto a las oportunidades que tendrá Lucas Martínez Quarta de ir a Qatar 2022, el defensor ex River es uno de los jugadores que más lejos estaría ya que por encima de su lugar se encontrarían Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y German Pezzela.