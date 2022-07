En poco tiempo, Enzo Fernández se ganó el corazón de los hinchas de River. El pibe que hizo las Inferiores en el club y dio sus primeros pasos en Primera en Defensa y Justicia llegó a escuchar el "Enzo, Enzo" caer de las tribunas del Monumental y emigró a Portugal dejándole una fortuna al club de sus amores. Ahora, ya se muestra con el escudo del Benfica.

Mientras Marcelo Gallardo intenta reemplazarlo con Rodrigo Aliendro, quien llegó de Colón de Santa Fe y ya mostró rendimientos más que interesantes, el volante creativo comienza su adaptación a Europa y ya filmó su primer video como futbolista del Benfica.

Enzo Fernández y sus primeras imagenes como jugador de Benfica: "Muy feliz..."

"No me quería ir sin despedirme de ustedes. Fueron 16 años en este club... La verdad que River es mi segunda casa. Hoy me toca irme, pero sé que la vida nos va a volver a juntar", dijo el mediocampista en un video que publicó la cuenta oficial de River en forma de despedida. Aunque claro, también el Twitter de Benfica posteó un video suyo.

Con la camiseta roja en el hombro derecho y con una sonrisa de oreja a oreja, el ex River dijo: "Hola a todos, soy Enzo Fernández. Muy feliz de estar en Benfica, espero verlos pronto en el estadio. Abrazo grande". Rápidamente los hinchas del Millonario le desearon lo mejor y a alguno hasta se le pintó un lagrimón.