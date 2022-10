Gonzalo Higuaín decidió colgar los botines. Atravesando un gran momento en el Inter Miami, el delantero le puso punto final a su exitosa carrera a sus 36 años, y con aún bastante tinta en el tintero.

Desde el anuncio, el Pipa ha pasado por varios medios donde recibió diferentes homenajes. Hoy, regresó a ESPNF90 y se emocionó al hablar de su mamá, fallecida a comienzos del año pasado.

"Buenas. No sé por dónde arrancar, me mató el video. Ver a mi mamá me mató. El fútbol es lo que más amé después de mi familia y de mis amigos. La pelota fue siempre mi mejor juguete, mi mayor deseo, haber tenido que decir basta con todo lo que eso conlleva es muy difícil", abrió el goleador.

Luego, dejó en claro que dio hasta su resto por el deporte que le dio la vida: "Me voy con la consciencia tranquila y orgulloso de haberlo dado todo. Cuando me retiré y me dieron el reconocimiento que me dieron me emocioné. Dejé los valores en cada club donde estuve".