River hoy: vuelve a sonar el nombre de Villa y el fuerte mensaje de Vera

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 3 de marzo de 2026, el día después de la igualdad 1 a 1 ante Independiente Rivadavia de Mendoza. La reflexión de Fausto Vera, la palabra de Germán Pezzella tras la salida de Marcelo Gallardo, qué dijo Daniel Vila sobre el posible traspaso de Sebastián Villa y cuándo llegaría Eduardo Coudet.

Firme mensaje de Fausto Vera

En diálogo con la prensa, Vera afirmó: “El otro día -en el partido contra Banfield- también creo que nos hicimos cargo de la situación. Sabemos lo que se habla fuera del club. La verdad es que el grupo estuvo muy unido, sabíamos que teníamos que estar juntos para superar esto“.

Además, agregó: “Ahora hay que hacernos cargo, tener personalidad y trabajar mucho para darle alegrías a la gente de nuevo. El hincha tiene la libertad de expresarse. A nosotros nos dolió que Marcelo se haya tenido que ir estando nosotros como jugadores“.

“El objetivo era conseguir títulos y llegar a lo más alto en este club. Ahora hay que estar más unidos que nunca y seguir trabajando para sacar esto adelante. Es un momento para trabajar, no para buscar culpables“, completó Fausto Vera que desde su arribo a River en el último mercado de pases mostró buenos rendimientos.

Fausto Vera. (Foto: Prensa River).

¿Qué dijo Germán Pezzella tras la salida de Gallardo?

En una entrevista exclusiva con ESPN, Germán Pezzella fue tajante. “Es un tema estrictamente deportivo“, aclaró en primera instancia el defensor que transita la recuperación de su lesión. “La verdad me molesta aclarar eso, porque todas las historias que se han inventado y dicho atentan contra nuestra profesionalidad y calidad humana“, sentenció el Cabezón sin titubear.

Pocos segundos más tarde, el subcapitán de River continuó con su relato. “Fueron días duros“, manifestó ante la reciente salida de Gallardo de la institución. “Está a la vista el cariño y el respeto que le tenemos a Marcelo y a su cuerpo técnico“, insistió el zaguero central para evidenciar su opinión. “Pero lo otro sí está fuera de discusión“, volvió a aclarar para que no queden dudas.

Además, hizo una fuerte autocrítica. “Deportivamente somos totalmente responsables, no estuvimos a la altura de la situación y no cumplimos con las expectativas“, afirmó sin tapujos durante la entrevista. “Lo tenemos muy claro. No pudimos sacar adelante esto junto a Marcelo, lo vamos a llevar adentro de por vida. Lo otro está lejos de la realidad”, expresó el campeón del mundo.

Germán Pezzella. (Foto: Getty).

Vila habló del interés de River en Villa

En diálogo con La Página Millonaria, Daniel Vila -presidente de Independiente Rivadavia- fue consultado sobre el futuro de Sebastián Villa y dijo: “Con Sebastián tenemos un acuerdo de palabra, él vino a Independiente por un año y yo me comprometí que íbamos a buscar juntos lo que más convenga, así lo hicimos a mediados del año pasado y se quedó seis meses. Hubo ofertas en el último mercado del exterior y también la de River“.

Además, le preguntaron si existe la posibilidad de arribar a River en el próximo mercado de pases y afirmó: “No depende de mí, depende de la palabra que empeñé con Sebastián y de River para ver si llegamos a un acuerdo económico”.

Sebastián Villa. (Foto: Prensa Independiente Rivadavia).

¿Cuándo se suma Coudet y contra quién debutará?

Eduardo Coudet llegará a Buenos Aires este martes por la noche, será presentado el miércoles al mediodía y por la tarde dirigirá su primera práctica. Su debut será el jueves 12 de marzo ante Huracán en el Ducó ya que el próximo fin de semana no habrá fecha por el paro.

