+¿Juega el Dibu Martínez en el Aston Villa vs. Liverpool?

Emiliano Martínez, arquero argentino campeón del mundo en Qatar 2022, viene siendo tema de debate en todo el planeta debido a sus celebraciones y actuaciones en el Mundial pasado, donde fue figura. En esta ocasión, te contamos si atajará en el Aston Villa vs. Liverpool de HOY, lunes 26 de diciembre, por la Premier League.

Este encuentro será en el retorno de la primera división inglesa, con la jornada número 17, después de la Copa del Mundo reciente que tuvo a la Selección Argentina como ganadora en la final ante Francia por penales.

Pese a ser una fija en el 11 titular del Aston Villa, el Dibu no será de la partida ante el Liverpool de Jurgen Klopp debido a que aún no regresó de sus vacaciones. El ex arquero del Arsenal pasó Navidad en su tierra natal junto a su familia.

+¿Qué dijo Unai Emery de Emiliano Martínez?

Unai Emery, entrenador de Emiliano Martínez en el Aston Villa, habló luego de la consagración argentina y de los festejos del arquero: "Cuando estás pasando por una gran emoción es difícil contenerse, pero voy a hablar con él la semana que viene sobre algún festejo. Ahora, respeto que está con su selección. Cuando esté con nosotros, la responsabilidad será nuestra, hablaremos".

"Estamos muy orgullosos de él, es increíble. Los fanáticos de Aston Villa deben estar muy orgullosos de él. Regresará la próxima semana, quiero que descanse después de las grandes emociones y el arduo trabajo que hizo", cerró el DT.