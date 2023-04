Tras conocerse que el volante nacido en España estaba convocado por Mascherano para el Mundial Sub 20, el conjunto Merengue tomó una decisión que puede ser determinante.

Con la decisión de FIFA y la AFA de jugar la Copa del Mundo Sub 20 en la Argentina, Javier Mascherano tuvo que comenzar a trabajar en una convocatoria de último momento en donde incluyó a varias de las joyas que ya representaron al país y que son grandes promesas del fútbol europeo.

Con poco tiempo para negociar, varias de estas figuras podrían quedar fuera del Mundial por disposición de los clubes a los que pertenecen. Entre estas, uno de los jugadores que se mantienen en duda es Nico Paz. Un talentoso volante sobre el cual Real Madrid ya tiene definido su futuro.

Todavía presente en el Real Castilla, segundo equipo del Madrid, el futuro inmediato de Paz podría cambiar rápidamente ya que desde Marca informaron que varias promesas como el hispanoargentino serían promovidas por Carlo Ancelotti al primer equipo del Merengue para comenzar así su carrera profesional.

De esta manera, si esta decisión se da en lo inmediato, la Selección Argentina Sub 20 podría verse afectada ya que el Real Madrid estaría en su derecho de negarse a ceder al jugador para el Mundial Sub 20. Algo que en la AFA esperan que no ocurra ya que Nico Paz fue una de las pocas figuras del equipo en el Sudamericano 2023.

Aún sin conocerse la postura oficial del club, desde el cuerpo técnico del Jefecito respiran algo aliviados ya que el mismo medio indica que, para que estas promesas suban al primer equipo, primero deberían salir varias figuras como Eden Hazard para que los jóvenes puedan entrenar y ganarse un lugar.