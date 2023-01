"La pasé como el c...": Ocampos se cansó del Ajax y cambia de equipo

En los últimos años, a causa de distintas lesiones o decisiones técnicas, la carrera de Lucas Ocampos tuvo un frenó circunstancial que no solo lo dejó fuera de los planes de Lionel Scaloni para la Selección sino que también le impidieron seguir creciendo como el interesante futbolista que era en su arribo a Europa.

Sin lugar en el Sevilla de Lopetegui, hace solo seis meses, el argentino tomó la decisión de pasar a un gigante de Países Bajos con el objetivo de reemplazar a Antony y volver a ser. Sin embargo, poco le duró la ilusión ya que ya rompió su contrato y se volvió para España en donde se entrena con Sevilla.

Durante una charla para el canal de Twitch oficial de la institución que comanda Jorge Sampaoli, el argentino ex River confesó que la pasó "como el c... cuatro o cinco meses" debido a distintas circunstancias que todavía prefiere no contar. Además, confesó que nunca cortó el contacto con sus nuevos pero antiguos compañeros.

Además, la negatividad que sentía Ocampos era tal que su familia iba a visitarlos "los fines de semana y después volvían a España". Un hecho que demuestra que este regreso de Ocampos al club donde Sampaoli lo tendrá en cuenta ya se venía gestando desde el momento en que piso Amsterdam.

Lucas Ocampos jugará en Sevilla durante el 2023

De esta manera, con el objetivo de volver a ser tenido en cuenta por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, Lucas Ocampos ya se entrenó bajo las órdenes de Sampaoli y será inscripto como el segundo refuerzo sevillista. Además, el argentino recuperará la camiseta número 5 que utilizaba en su etapa anterior.