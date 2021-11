Gianlugi Donnarumma fue parte de una camada estelar de futbolistas que llegaron al Paris Saint-Germain como parte de una gran inversión del conjunto francés para conseguir la tan ansiada UEFA Champions League a finales de temporada. Desde entonces, el arco del equipo de Mauricio Pochettino está siendo batallado por dos grandes figuras como lo son el jugador italiano y Keylor Navas. Hasta el momento nadie se afianzó con la titularidad y la lucha sigue partido tras partido.

Ambos arqueros se han repartido la posición durante los últimos 6 encuentros de los parisinos. Sin embargo, el saldo de la temporada lo encuentra al tico con una leve ventaja de 11 titularidades contra las 7 del reciente campeón de la Eurocopa. La batalla por ser inicialistas en los compromisos del PSG se ha presentado con mucho respeto y sana competencia desde que ambos empezaron a convivir en los entrenamientos, pero una declaración de Donnarumma volvió a encender el debate.

En diálogo con TNT Sports Brasil, al arquero le consultaron acerca de la falta de minutos en el Paris Saint-Germain y contestó: "No afecta a mi rendimiento , pero personalmente me molesta porque no es fácil. Siempre fui titular y a veces me duele estar en el banquillo. Pero estoy tranquilo y seguro que la situación se resolverá".

Pochettino aún no ha decidido quién será el arquero fijo para los próximos partidos del PSG y es una incertidumbre en la previa de cada duelo. Una vez finalizada la fecha FIFA, los franceses volverán a la acción el 20 de noviembre contra el Nantes por la Ligue 1. Tres días después llegará el momento de la verdad: el Paris se enfrenta al Manchester City en un duelo crucial por la Champions League. ¿Quién atajará?