Los argentinos que salieron campeones del mundo en Qatar 2022 parecen seguir tocados por la varita mágica. En esta oportunidad, Marcos Acuña tuvo la suerte de anotar un gol para darle el triunfo a su Sevilla contra Getafe y el 2023 sigue dándole guiños positivos a su carrera profesional en Europa.

El Huevo ya había asistido por Copa del Rey y este último fin de semana volvió a ser importante en el combinado que dirige Jorge Sampaoli. Sin embargo, lo que debía ser un clima festivo terminó siendo un momento caliente luego de que Acuña se descargara contra su propia dirigencia.

Desde hace tiempo, el ex Ferro y Racing Club arrastra una pubalgia que no le permitió estar regularmente con el Sevilla y que lo puso en riesgo para el Mundial de Qatar que posteriormente terminó conquistando. Enojado por la falta de apoyo, el Huevo disparó: "Se dijeron muchas mentiras de mis lesiones, creo que no tuve el respaldo del club y eso me entristeció un poco porque soy jugador del Sevilla y el club tendría que haber salido a aclarar la lesión que yo tenía porque siempre he estado comprometido con el club".

Hecha la aclaración, y con la intención de volver a centrarse en el fútbol, Acuña se mostró esperanzado con el nivel del equipo para este 2023 y pide seguir enfocado en los objetivos. "Tenemos que seguir mejorando. Se vieron cosas que venimos trabajando pero tenemos que seguir adelante con nuestra idea y sacar esto adelante todos juntos", señaló en medio de una crisis de resultados en LaLiga. Un referente.