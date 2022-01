Antes de viajar al país, el integrante de la Selección Argentina dejó el ok para que se haga la transacción pero una ruptura en las negociaciones podría dejarlo en los Países Bajos.

Nico Tagliafico estaba listo para llegar al Barcelona pero ahora no hay acuerdo: ¿Se cae el pase?

Luego de cuatro años en los que se transformó un referente total del Ajax de Países Bajos, Nicolás Tagliafico decidió que era el momento para dar un salto y poder jugar en un grande de Europa para recuperar su máximo nivel y ganarse un lugar en la Selección de cara a Qatar. Un deseo que estuvo cerca de cumplirse.

Con la aprobación de Ajax para buscar un club, rápidamente apareció el Barcelona en órbita. El conjunto Culé está buscando un lateral izquierdo que pueda competir con Jordi Alba debido al bajo nivel del español y Tagliafico cumple con todos los parámetros solicitados por Xavi, por lo que la oferta no se hizo esperar.

Con un préstamo por seis meses con opción de compra para junio de este año, Barcelona intentó llevarse sin éxito al lateral al argentino ya que Ajax puso como única condición que la salida se hará a través de una venta. Y si bien esto podría haber sido un problema, desde España prometieron volver con otra oferta.

Sin embargo, la nueva oferta del Barcelona dejó más inconformes a los dirigentes del Ajax ya que los catalanes ofrecieron algo de dinero y el pase de Alejandro Balde para quedarse con Tagliafico. Una oferta que rápidamente fue rechazada, deteniendo así las negociaciones por completo.

Si bien la operación no se canceló en un 100%, los problemas económicos del Barcelona hacen suponer que los números ofrecidos no crecerán mucho más por lo que el entorno de Tagliafico deberá interceder para que el lateral no se quede sin el pan y sin la torta durante su estadía en la Selección.