Después de un temporadón en Ajax, Lisandro Martínez fue adquirido por el mítico Manchester United para vivir su primera experiencia en la Premier League. Sin embargo, incluso antes de mostrarse dentro del campo de juego, el campeón del mundo fue recibido con críticas por su baja estatura para la posición en la que se desempeña.

Uno de ellos fue la leyenda inglesa Jamie Carragher, que fue filoso a la hora de hablar de Licha allá por septiembre del año pasado. "No es un mal jugador, pero para jugar a ese nivel de fútbol con esa altura, no me gustaría jugar junto a alguien que mide 1,75 como defensa central", expresó el ex Liverpool que también supo brillar en la zaga.

El tiempo y, por supuesto, el talento de Martínez, le demostró a Carragher que estuvo equivocado a la hora de declarar de forma temprana sobre la estatura del "Carnicero", como fue apodado en Manchester. Ahora, con Lisandro como una de las figuras del United, a Carragher se le dio vuelta la tortilla y no tuvo más remedio que elogiar al zurdo.

“Lisandro Martínez ha estado brillante. Para ser tan pequeño y jugar como central, obviamente tenés que ser un jugador especial. Ha sido una gran parte del espíritu del Manchester United", reconoció el histórico defensor de la Premier League. Y claro, con la evolución del campeón del mundo no podía decir otra cosa. Siga callando bocas, Licha.