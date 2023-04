Julián Álvarez es uno de los mejores jugadores que posee Manchester City, aunque en el sector ofensivo posee un animal demoledor como lo es Erling Haaland. Si bien mantienen una gran relación, fueron pocos los partidos en los que coincidieron. Y los hinchas argentinos, como así también los ingleses, estallan de bronca con Pep Guardiola.

Desde que comenzó el año, y después de haber ganado el Mundial de Qatar con la Selección Argentina, la Araña tuvo muy poco rodaje. Como si se tratara de un jugador que jamás fue solicitado por Guardiola, y no lo convenciera dentro de los entrenamientos. Pero no es así. O al menos fue lo que manifestó el ex DT de Barcelona en más de una ocasión.

A pesar de sus dichos, el oriundo de Calchín volvió a quedar afuera de los XI en Manchester City. Bajo el marco de la fecha 33 correspondiente a la Premier League, el estratega español decidió que Álvarez ocupe un lugar entre los relevos, y la bronca de los fanáticos pudo verse reflejada en las redes sociales. Uno de los tantos hinchas de River, que sigue la carrera del atacante, pidió que "pierdan".

Horas antes al encuentro, fue el propio Julián Álvarez quien se refirió a su falta de minutos en los Citiziens, donde le explicó al sitio web oficial del club inglés que "todos los jugadores nos entrenamos para estar a disposición cuando el técnico lo necesite, sea apoyar dentro adentro de la cancha, desde afuera o desde donde toque. Sean cinco minutos o todo el partido tratamos de estar al máximo para el equipo".

De esta manera, para enfrentar a Arsenal y así poder conseguir un triunfo que le permita a Manchester City quede a dos unidades de distancia, Guardiola eligió a Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, Manuel Akanji, John Stones; Rodrigo, Kevin De Bruyne, İlkay Gündogan; Bernardo Silva, Jack Grealish y Erling Haaland para que formen parte del XI inicial.

Por su parte, en el banco de suplentes aguardarán Stefan Ortega Moreno, Rico Lewis, Aymeric Laporte, Sergio Gómez, Kalvin Phillips, Cole Palmer, Phil Foden, Riyad Mahrez y Julián Álvarez.