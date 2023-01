A pocas horas del cierre del mercado de pases europeo, la novela del invierno sigue manteniendo en vilo a todos ya que Chelsea no logra convencer a Benfica y todavía no pudo quedarse con el pase de Enzo Fernández. Con ofertas que superan los 120 millones de euros, los modos de pago no convencen y todo es incertidumbre.

Con el reloj corriendo en contra del conjunto londinense, los dirigentes del Chelsea intentan cerrar el traspaso del volante argentino cuanto antes mientras todos los hinchas comienzan a desesperarse poco a poco en las redes sociales esperando que se cierre cuanto antes: "Por favor dios, por favor", escribió @CFCMod_.

Respondiendo a un tuit de Fabrizio Romano en donde se indica que aún no hay avances, los fanáticos del Chelsea rogaron por el cierre de las negociaciones y demostraron sus ganas de contar con el argentino cuanto antes: "Es la esperanza la que me mata", publicó el usuario @GalgalloCFC.

Otro de los tantos comentarios que se pudieron ver en los tuits de los fanáticos, aparecen comentarios como "haganlo a toda costa" o imágenes de jugadores del club rezando como la icónica foto de Drogba en la tanda de penales de la UEFA Champions League 2012.

Los tuits de los hinchas de Chelsea pidiendo por Enzo Fernández