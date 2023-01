¿Por qué no juega Lionel Messi en PSG vs. Lens por la Ligue 1?

El París Saint-Germain afrontará un compromiso clave en su camino al título de la Ligue 1, cuando visite a Lens HOY domingo 1 de enero, por la jornada 17 del certamen. Si bien los parisinos saldrán con lo mejor que tienen, Lionel Messi no formará parte del once inicial ni del banco de suplentes. Enterate por qué no puede estar presente en el encuentro.

+ ¿Por qué no juega Lionel Messi en PSG vs. Lens por la Ligue 1?

El goleador argentino quedó fuera de la nómina del PSG para visitar al Lens esta tarde, ya que aún se encuentra licenciado por vacaciones tras la conquista de la Copa del Mundo junto a la Selección Argentina.

El crack albiceleste se reincorporará el martes 3 de enero a los entrenamientos con los parisinos, y su vuelta a las canchas se prepara para el próximo viernes, cuando el conjunto de Christophe Galtier reanude su actividad por Copa de Francia.

+ La probable formación de PSG ante Lens:

Con la baja confirmada de Lionel Messi, sumado a la ausencia de Neymar (sancionado por su expulsión ante Estrasburgo), esta es la posible alineación de PSG para enfrentar al Lens: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Juan Bernat; Fabián Ruiz, Marco Verratti, Vittinha, Carlos Soler; Kylian Mbappé y Hugo Ekitike.

+ ¿Cuándo y a qué hora juegan Lens vs. PSG por la Ligue 1?

El partido RC Lens vs. París Saint-Germain se llevará a cabo este domingo 1 de enero, en el Estadio Bollaert-Delelis, por la fecha 17 de la Ligue 1 de Francia.

Horario por país:

Argentina : 16.45 horas

: 16.45 horas Brasil: 16.45 horas

16.45 horas Uruguay: 16.45 horas

16.45 horas Chile: 16.45 horas

16.45 horas Paraguay: 16.45 horas

16.45 horas Venezuela: 15.45 horas

15.45 horas Bolivia: 15.45 horas

15.45 horas Colombia: 14.45 horas

14.45 horas Ecuador: 14.45 horas

14.45 horas Perú: 14.45 horas

14.45 horas México: 13.45 horas

13.45 horas Estados Unidos: 11.45 horas PT / 14.45 horas ET

11.45 horas PT / 14.45 horas ET España: 20.45 horas

+ ¿Qué canal transmite EN VIVO Lens vs. PSG por la Ligue 1?

El partido RC Lens vs. París Saint-Germain será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para Sudamérica y México por Star+, y en Estados Unidos por FuboTV y Fanatiz.