Lionel Scaloni no lo convocó a la Selección Argentina, pero Diego Simeone lo piensa para Atlético de Madrid

Atlético de Madrid tendrá un mercado de verano con muchas novedades en su defensa central. Hasta cuatro nombres que juegan en dicho lugar terminan contrato a final de temporada y esto motiva a la directiva a empezar a evaluar potenciales reemplazantes. Uno de los tantos candidatos que empiezan a aparecer como opción es un argentino, que ya estuvo en la mira de Diego Simeone.

Facundo Medina, una de las figuras del RC Lens de Francia, vuelve a ser relacionado con Atlético de Madrid. Según el programa SER Deportivos (Cadena SER) de España, el zaguero argentino es uno de los tres nombres que considera la directiva de los Colchoneros.

Es que para el final de esta temporada hay varios defensores que podrían salir del plantel comandado por el Cholo. Mario Hermoso, Stefan Savic, César Azpilicueta y Axel Witsel (mediocampista que, con Simeone, ha actuado como líbero en reiteradas ocasiones) terminan contrato y esto lleva a que se evalúen nombres como potenciales reemplazantes.

Medina, ex River y Talleres de Córdoba, podría llegar como posible reemplazante de Mario Hermoso. Al no haber novedades de su renovación, el ex Espanyol podría salir a final de campaña y ser reemplazado por la figura de Lens. Aunque, otras opciones que también se evalúan en la directiva colchonera son Leny Yoro (Lille) y Murillo (Nottingham Forest), según el citado medio.

Facundo Medina, la obsesión de la directiva de Atlético de Madrid

Andrea Berta, director deportivo de Atlético de Madrid, es uno de los dirigentes que más sigue de cerca el progreso de Facundo Medina. En el pasado mercado de invierno, se consideró seriamente su llegada, sobre todo ante la salida de Çağlar Söyüncü (llegó a Fenerbahçe), pero Lens se negó a ceder a su estrella.

El defensor argentino de 24 años es intocable en el conjunto francés, que llegó a jugar Champions League en la presente campaña. Sin dudas, está para saltar de nivel y llegar a un grande siendo uno de los defensores más regulares y con mejores estadísticas de la Ligue 1.

Con el Lens lleva 29 partidos jugados en la presente temporada 2023-24 donde marcó un gol y también brindó tres asistencias. Destaca no solamente por sus aspectos defensivos, sino también por su buena salida desde el fondo. Sin dudas, un objetivo a seguir en este mercado, ya que también estuvo en la mira del Brighton de Inglaterra y de los grandes de Italia como Juventus, Milan e Inter.

Lionel Scaloni no convocó a Facundo Medina a la Selección Argentina

El gran objetivo de Facundo Medina es ser una fija en la Selección Argentina. Por eso, la oportunidad de dar el salto a un equipo con mayores aspiraciones le puede ser útil en esas aspiraciones con la camiseta albiceleste.

En una entrevista a Tuttosport en agosto de 2023, reconoció su ambición por jugar para el seleccionado argentino. “Sé perfectamente lo que tengo que hacer para convencer a Scaloni. Tengo que dar el 150% en mi club y no dejar de hacerlo bien para que el técnico se incline por mí”, afirmó.

Pese a estas ambiciones y a sus buenas actuaciones en Lens, Medina es uno de los grandes ausentes de la última convocatoria anunciada por Lionel Scaloni para la Selección Argentina. Por encima del ex River y Talleres, el técnico campeón del mundo optó por otros defensores como variantes a los ya titulares Cristian Romero y Nicolás Otamendi: son los casos de Germán Pezzella, Nehuén Pérez y Marcos Senesi.