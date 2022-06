A lo largo y a lo ancho de todo el mundo, se está desarrollando el mercado de pases, donde los diferentes equipos están buscando poder reforzarse de la mejor manera posible para ir detrás de sus objetivos.

Con vistas a meterse como el tapado de Lionel Scaloni en la lista de convocados que irá al Mundial de Qatar con la Selección Argentina, en las últimas horas definió dónde continuará con su carrera para ganar más minutos de los que ya tenía.

Tras estar durante seis temporadas en el fútbol francés, donde defendió la camiseta de OGC Niza, el arquero Walter Benítez quedará con el pase en su poder y llegó a un acuerdo con PSV Eindhoven para transformarse en el nuevo refuerzo.

En todo el tiempo que estuvo jugando en la Ligue 1, el ex arquero de Quilmes disputó un total de 182 encuentros y recibió 223 goles. Sin embargo, mantuvo la valla invicta en 53 partidos. A pesar de no haber conseguido ningún título, el argentino se volvió muy importante para OGC Niza.

Más allá de que emigrará hacia Países Bajos, hace un tiempo se mostró enojado porque Scaloni no lo ha tenido en cuenta. "No sé por qué nunca me convocaron a la Selección Argentina, a veces nos preguntamos qué más podemos hacer", expresó, e hizo referencia a la chance de jugar para Francia mientras aguardaba por la ciudadanía. "Aceptaría vestir la camiseta de Francia con mucho gusto pero es difícil, está Hugo Lloris y muy buenos arqueros", le indicó Benítez a los medios franceses.