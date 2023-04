Si bien siempre se mantuvo con una imagen muy importante en el plano del fútbol europeo, gracias a lo logrado durante su carrera y a las relaciones personales que forjó, su arribo a la Selección junto a las consagraciones posteriores pusieron a Lionel Scaloni como una de las personalidades más fuertes del mundo.

Recientemente galardonado como el mejor DT del mundo en los premios The Best, el entrenador argentino está en su prime y recientemente fue invitado por la UEFA para que, en este miércoles, diera el presente en el sorteo del Final Four de la Champions de fútbol sala que justamente se realiza en Mallorca, donde Scaloni reside.

Siendo el gran invitado al evento que definirá la suerte de los equipos más poderosos del continente europeo en su máxima competición, se espera que Scaloni no solo de algún discurso sobre lo que significó ganar la Copa Mundial de la FIFA sino que también tome participación del sorteo.

Según se pudo conocer, el entrenador argentino tendrá un rol determinante en el mismo ya que será el encargado de sacar las bolillas que ubicarán a Benfica, Sporting de Portugal, Sporting Anderlecht y a Mallorca Palma Futsal en sus respectivos casilleros. Vale destacar que la sede donde todo se definirá será el Velòdrom Illes Balearse de Palma de Mallorca.