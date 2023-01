Después de marcar durante la derrota de Manchester United frente a Arsenal, el defensor argentino no se guardó nada.

Este domingo, en uno de los partidos más importantes y atractivos de la fecha en la Premier League de Inglaterra, Arsenal y Manchester United se encontraron frente a frente en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres. Todo un país paralizado para ver lo que sucedía entre los conducidos por Mikel Arteta y los dirigidos por Erik ten Hag.

Y, finalmente, no defraudaron. Por el contrario, los Gunners y los Red Devils brindaron un espectáculo fabuloso que derivó en la victoria por 3-2 de los anfitriones para consolidarse como los únicos y cómodos líderes que tiene la máxima categoría del fútbol inglés. Es que le llevan cinco unidades a Manchester City y con un partido menos.

Eddie Nketiah se despachó con un doblete y fue la gran figura de Arsenal y del encuentro, mientras que Bukayo Saka anotó el otro tanto de los locales. Por su parte, Manchester United festejó por intermedio de Marcus Rashford y el argentino Lisandro Martínez, uno de los recientes campeones con la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022.

Posteriormente, una vez terminado el partido, el propio exdefensor de Newell's Old Boys de Rosario, Defensa y Justicia y Ajax fue entrevistado por los medios de comunicación y los mismos le preguntaron por algunas críticas que viene recibiendo, en parte por la escasa estatura para un jugador de su posición. Y respondió con artillería pesada.

"Yo no tengo que demostrarle a nadie, me tengo que demostrar a mí mismo. Tengo que demostrarles día a día a mis compañeros que puedo dar lo mejor para ellos y toda crítica constructiva siempre será bienvenida. Pero cuando las opiniones vienen de mala leche, eso habla de ellos mismos. No es mi problema ni algo que puedo controlar", exteriorizó.