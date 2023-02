Tras un año muy complicado en Juventus, Paulo Dybala terminó rompiendo el vínculo con el club que más defendió en su carrera y se embarcó en el ambicioso proyecto que tiene AS Roma de la mano de José Mourinho. Uno que marcha sobre ruedas y que tiene al argentino como principal figura.

Sin embargo, pese a que rápidamente se adaptó al equipo y a la ciudad, en las últimas horas comenzó a circular un fuerte rumor que indica la posible salida de la Joya del equipo si Mou no continúa al mando del mismo. Todo esto alimentado por las declaraciones del volante en la previa del duelo ante RB Salzburg.

"Me gustaría que me entrenara él porque es uno de los mejores, me gustaría ganar con él", comenzó declarando Dybala dando a entender que la continuidad de Mourinho es una prioridad para su continuidad. Una que ya comienza a ponerse en duda ya que la Joya fue por más y reveló "hay una cláusula de rescisión y no se que pasará".

Resulta que esta cláusula que tiene el argentino en Roma es de apenas 12 millones de euros (asciende a 20 si lo buscan desde Italia) . Un monto extremadamente bajo para lo que es el mercado actual del fútbol y que da a entender que podrían buscarlo a fin de temporada: "No sé qué será de mí, y mucho menos de Mourinho".

Dybala confesó que quiere jugar Champions League

Para colmo, sumando más dramatismo en la previa al duelo con el equipo alemán, Paulo Dybala confió cual es su deseo para la temporada que viene: "Sé que es más difícil triunfar en la Europa League, pero el año que viene me gustaría estar en la Champions". Vale destacar que, por el momento, la Roma pelea el último puesto de la clasificación a este torneo junto a Milan, Lazio y Atalanta.