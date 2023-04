"Si no está Haaland, tenemos a un campeón del mundo": la figura del City que se rindió ante Álvarez

De cara a uno de los partidos más difíciles de la temporada, ante el siempre difícil Liverpool, la baja de Erling Haaland a causa de su lesión generó muchas dudas en la gente del Manchester City. Sin embargo, una vez más, Julián Álvarez demostró que está para cosas importantes y la rompió en un partido consagratorio.

Con un gol en el marcador y gran participación en el juego desplegado por el equipo, el delantero argentino fue de las grandes figuras que tuvo el partido despertando así grandes elogios entre la prensa y entre sus propios compañeros. Opiniones entre las que se destaca la de una figura excluyente del equipo.

Demostrando que la ausencia del goleador noruego del once no es un problema para el City, Kevin De Bruyne habló de Julián Álvarez y de la confianza que le tienen: "Erling es una pieza adicional que nos ayuda mucho. Pero sabemos que si él no está, tenemos a Julián, un campeón del mundo“, comentó.

Durante una charla con el sitio del Manchester City post victoria sobre el Liverpool, De Bruyne comentó que Julián "no es un mal reemplazo" ya que dentro del plantel "todo el mundo sabe cual es su tarea" por lo que "todo aquel que este dentro del campo hara su trabajo" de manera correcta.

Finalmente, hablando en líneas generales, De Bruyne analizó lo que se le viene al equipo y a Julián Álvarez en la UEFA Champions League: "Estamos haciendo un gran trabajo y participamos en tres torneos. Estar ahí en esta fase de la temporada significa que has sido consistente".