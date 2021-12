El 10 de julio del 2021 será la fecha recordada por todos los argentinos como el día que se rompió la mala racha de 28 años sin títulos para la Selección Mayor de fútbol, logrando la Copa América en el Maracaná ante Brasil.

Desde esa fecha, fueron muchos los jugadores campeones que cambiaron de rumbo y visitieron una nueva camiseta al representar a un equipo. Rodrigo De Paul fue de los más significativos, dando el salto desde el Udinese al Atlético Madrid del Cholo Simeone, donde cada día se vuelve una pieza más importante.

Sin embargo, además de contar con RDP y con Ángel Correa, el Cholo Simeone parecería que quiere aprovecharse del descontento de otro campeón de América para que se sume a las filas del Aleti.

Se trata de Nicolás Tagliafico, quien no goza de un buen presente en el Ajax por haber perdido la titularidad. "Es la primera vez que me pasa de no jugar así en toda mi carrera y al principio fue muy duro", había manifestado hace días y por eso, comenzaron los rumores de traspaso.

Ante este contexto, el medio Fichajes.net vinculó al lateral ex Independiente con el equipo del Cholo Simeone. Con un valor en el mercado de 18 millones de euros, no sería una compra imposible para los de Madrid. ¿Se dará?