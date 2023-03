En una de las acciones más importantes del primer tiempo en el clásico entre Manchester United y Liverpool, el entrerriano hizo de las suyas con un providencial quite que evitó el gol del uruguayo Darwin Núñez. Mirá el video.

Liverpool y Manchester United es de esos encuentros en el fútbol europeo que invitan a verlos siempre. Y este domingo, los dos clubes más grandes de Inglaterra se medían nuevamente en Anfield Road por un nuevo encuentro de la Premier League, en este caso de la jornada 26 de la misma.

Allí, la presencia argentina se caía de madura, ya que Lisandro Martínez es un estandarte fijo de la escuadra de Erik ten Hag, mientras que en el banco de suplentes del United también se encuentra Alejandro Garnacho.

En lo que fue el primer tiempo de este histórico clásico británico en el que Liverpool se marchó ganando por 1 a 0 gracias a un golazo de Cody Gakpo, pero antes que los de Jürgen Klopp conviertan el gol de la victoria parcial, Lisandro tuvo providenciales intervenciones que evitaron la caída de su equipo hasta ese momento.

Desde una salvada en la línea ante un remate de Andrew Robertson hasta un quite aéreo a Darwin Núñez, el "Carnicero" logró que sus intervenciones se griten como un gol en los hinchas del United. En el tanto de Gakpo no tuvo nada para hacer y en el complemento, el inicio del mismo no está siendo el mejor para los de ten Hag, ya que Liverpool golpeó rápidamente con dos goles de vestuario. Aún así, Licha está siendo de las figuras del equipo de Manchester.