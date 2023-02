Lucas Boyé hizo un golazo ante el Betis, pero al Elche por ahora no le alcanza para salir de la zona de descenso directo.

VIDEO | El golazo de Boyé que no le alcanza para sacar a su equipo de la zona de descenso directo

El Elche de España está repleto de argentinos. Y aunque el dinero no le falta, el equipo dirigido por Pablo Machín no le encuentra la vuelta. A pesar de la inversión de Christian Bragarnik y la llegada de varios futbolistas interesantes, el club está último y no puede salir de la zona de descenso directo. Igualmente, Lucas Boyé sigue haciendo de las suyas.

Ante el Real Betis, uno de los equipos más competitivos del campeonato, el delantero ex River y Newell's convirtió un golazo para poner a los suyos 2-0 arriba antes de los 10 minutos del primer tiempo.

Con un pequeño traslado, Lucas Boyé se acomodó para su pierna diestra y, con un remate potente y sin altura, venció al chileno Claudio Bravo, que con su volada hizo que el gol sea aún más espectacular. ¡Mirá!