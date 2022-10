La fecha 8 de la Serie A le regaló a los futboleros un partidazo: Inter vs. Roma. Lautaro Martínez vs. Paulo Dybala. Mourinho enfrentando al club que aún lo idolatra. Edin Dzeko ante sus ex compañeros. Duelo de candidatos al título. Y aunque el conjunto Neroazzurro comenzó arriba en el marcador, Dybala se encargó de empatarlo con un golazo.

Con Lionel Scaloni siguiéndolo de cerca, el crack que fue recibido como una estrella mundial en la Roma sigue demostrando que merece viajar a Qatar. En esta oportunidad, con una volea tremenda de pique al suelo, igualó el partido de la jornada. ¡Una joyita, Paulo!

El golazo de Paulo Dybala ante el Inter de Lautaro Martínez

Luego de que Federico Dimarco ponga en ventaja a los dueños de casa, el argentino ex Instituto de Córdoba volvió a sacar chapa. Tras un centro magnífico de Leonardo Spinazzola, el zurdo la agarró de volea y dejó sin chances a Samir Handanovic.

Así, con poco tiempo en el club, el argentino ya se metió en corazón de los fanáticos de la Roma, que festejan sus goles haciendo la máscara característica de Dybala y ¡hasta alguno ya se lo tatuó!