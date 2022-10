El central le dio duro y parejo en una pelota dividida y dejó al Toro sentido unos minutos. Afortunadamente, no pasó a mayores. ¡Entre ustedes no, muchachos!

Fiorentina e Inter se veían las caras en esta nueva jornada de la Serie A en donde los florentinos buscan salir de la zona baja de la tabla y el Neroazzurri quiere meterse nuevamente en la lucha por el título desde el inicio de la liga, algo que de momento aparece como lejano por el flojo arranque del equipo milanés.

Al margen de lo que cada equipo tiene en juego en el duelo que, de momento gana Inter por 2 a 1, para la Selección Argentina y para Lionel Scaloni sobre todo, el partido tenía muchos condimentos. Es que en ambos equipos, desde el inicio, hubo presencia argentina por duplicado: Joaquín Correa y Lautaro Martínez en los de Simone Inzaghi y Lucas Martínez Quarta y Nicolás González para los locales.

Todos ellos integran la prelista completa de Scaloni para el Mundial de Qatar y rápidamente, en los primeros 45 minutos hubo dos cuestiones a tener en cuenta para la Albiceleste. Primeramente, el Toro Martínez convirtió un golazo y dio una asistencia, pero no todo fue positivo ya que en apenas 10 minutos desde que inició el duelo, Nicolás González pidió el cambio por un problema físico, algo que sin dudas preocupó a todos los argentinos a 29 días del arranque de la Copa del Mundo.

Antes que todos estos sucesos ocurran, en una de las primeras intervenciones del partido, Lucas Martínez Quarta llegó tarde a una pelota dividida con Lautaro Martínez y sin intención, el central ex River sacudió al Toro de atrás.

Afortunadamente, no fue una infracción que cause ningún tipo de problemas en el bahiense, pero no dejó de ser una fuerte entrada del "Chino", quien solamente fue apercibido por el árbitro del encuentro. ¡Cuídense entre ustedes, muchachos!