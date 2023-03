El crack brasileño vio la roja por una descalificadora patada al ex Racing. Pudo haber terminado realmente mal por la gravedad de la infracción. Mirá el video.

Manchester United está recibiendo a Southampton en un duelo con distintas realidades pero con ambos necesitando sumar de tres en esta jornada de la Premier League. Soton ante la obligatoriedad de salir de la zona roja del descenso, sobre todo esta fecha en donde todos los de abajo sumaron, y los locales para reponerse de la goleada 7 a 0 en el clásico ante Liverpool de la pasada jornada.

En un primer tiempo sin muchas acciones ofensivas de ninguno de los dos equipos, el argentino Carlos Alcaraz está dando un show en donde el mediocampo del United no puede frenarlo. Gambeteador, rápido, ágil y bien posicionado, el ex Racing deslumbró en Old Trafford durante los primeros 45 minutos.

De hecho, la única manera que tuvo Casemiro de frenarlo fue con una descalificadora patada que pudo terminar de la peor manera. El árbitro Anthony Taylor primeramente sacó la tarjeta amarilla, pero con el VAR mediante cambió de opinión y mostró una justa roja que mandó el brasileño tempranamente a las duchas.

Lanzándose con toda su fuerza, el volante ex Real Madrid dejó marcados los tapones en toda la tibia de Alcaraz y por poco no terminó en una grave lesión del argentino. Ya recuperado, mientras Casemiro rompió en llanto por la impotencia de dejar a su equipo con uno menos, el volante de Southampton consoló al brasileño teniendo un gran gesto pese a haber sufrido ese patadón instantes previos. La jugada irá directo a los especiales de fin de año.