El delantero argentino no se llevó la mejor de las calificaciones por su producción del domingo ante Girona.

Más allá del golpe de autoridad que viene de dar Atlético de Madrid el último domingo en el Estadio Metropolitano, imponiéndose 3-0 al Girona, Julián Álvarez no terminó de encajar en el circuito ofensivo del equipo que conduce Diego Simeone en el que fue su primer partido como titular desde su arribo procedente de Manchester City.

Incluso cuando el esfuerzo es una condición que no negocia, volviéndose siempre un elemento importante para la presión alta, si por algo había generado gran expectativa la llegada del argentino entre los fanáticos Colchoneros era por su juego agresivo de cara al arco rival, algo que en el análisis de la prensa española no logró concretar durante los 81 minutos que estuvo en cancha.

“Inofensivo”, lo definieron desde Mundo Deportivo en la evaluación de rendimientos jugador por jugador. Y se explicó: “El ex del City no supo aprovechar su primera titularidad. Empezó con un disparo al minuto y medio de partido, aunque no fue capaz de chutar entre palos en los 80 minutos que estuvo en el campo”.

Mucho menos crítico fue el análisis que propuso el Diario As, en el que se bien se reconoció esa falta de conexión con el juego ofensivo, se le destacó la entrega e incluso un rol decisivo en la apertura del marcador en favor de Atlético de Madrid, por forzar el tiro libre que Antoine Griezmann se encargó de cambiar por gol.

“Estreno en el Metropolitano y en el once. Demostró algunas de sus cualidades, esa pelea, desmarques al espacio, morder, ser un incordio… inclusive en el error de Gazzaniga que le pudo costar la roja y posteriormente acabó en el gol de falta de Griezmann. Todavía tiene que ir ganando ritmo y automatismos, aunque sus movimientos para abrir espacios le van a hacer mucho bien al equipo, como en el gol de Llorente. Le faltó entrar más en juego“, detalló el medio madrileño.

El análisis de Simeone tras la primera titularidad de Julián Álvarez

El propio Diego Simeone coincidió en rueda de prensa con parte del análisis de la prensa española, al reconocer que Julián Álvarez no terminó de encontrarse con sus compañeros de ataque en el que fue su primer partido oficial como titular en Atlético de Madrid.

“Él querrá más y estará buscando llegar al gol como lo quiere Sorloth o Correa. Los jugadores de esa zona tienen amistad con el gol. Sabemos todo lo que viene con Julián y lo que nos puede dar. Nos falta conexión y eso nos lo va a dar los partidos”, señaló El Cholo.

Griezmann no quedó conforme

Menos cuidadoso al expresar sus sensaciones fue Antoine Griezmann, quien adelantó que hay mucho trabajo por hacer para que la línea ofensiva esté realmente aceitada. “No pudimos encontrarnos mucho. Hay cosas por mejorar y vamos a trabajar para ello”, señaló.