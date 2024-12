Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 27 de diciembre, con el foco puesto en el mercado de pases, sobre todo en las altas. Cuánto dinero tendría que pagar para repatriar a Martínez Quarta, Montiel y Driussi. Por otro lado, el futbolista que está a préstamo en el fútbol español y no quiere volver al club. Además, la imponente cláusula de salida de Tomás Nasif y la imponente marca que consiguieron los hinchas en 2024.

River va por viejos conocidos

Marcelo Gallardo busca experiencia y jugadores que se pongan la camiseta y no requieran de un periodo de adaptación. Por eso, es que restan detalles para que Enzo Pérez regrese a Núñez, pero también irá en búsqueda de tres futbolistas que conoce muy bien y pueden aportarle mucho pensando en los objetivos más importantes del 2025: ganar la Copa Libertadores y hacer un buen papel en el Mundial de Clubes.

Los tres apuntados con los que ya hubo contacto son: Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi y si los quiere tendrá que desembolsar una suma cercana a los 16 millones de dólares: 7 por el Chino, 6 por el delantero de Austin FC y algo más de tres por Cachete, que busca su salida de Sevilla.

Lucas Martínez Quarta. (Foto: IMAGO).

Batalla quiere quedarse en el Rayo Vallecano

Increíble, per real: Augusto Batalla sigue perteneciendo a River pese a que no ataja en el club desde el año 2017. Tras varios préstamos, en el último mercado de pases llegó a Rayo Vallecano y se siente cómodo. En diálogo con AS, el arquero recordó su paso por el Millonario y afirmó que no pretende regresar a mediados de 2025, cuando finaliza su cesión con el conjunto español.

“Es el momento para asentarme en Europa y elegir un buen lugar para poder seguir progresando. Veremos cuál. River no cuenta conmigo y buscaré un nuevo destino en junio. Me gustaría mucho quedarme. Yo lo he comentado, pero sé que no depende de mí… Acá soy feliz. El Rayo tiene mucho para dar y crecer y me gustaría ser parte de ese crecimiento. A mí esos desafíos me encantan”, afirmó Batalla.

Batalla en Rayo Vallecano. (Foto: IMAGO).

Además, agregó: “He tenido compañeros a los que la gloria en River les llegó a los 34 o 35 años. No me desespero. Me encantaría que pasara, porque soy hincha del club y porque cuando me tocó era muy joven. No me fue como yo esperaba. Ahora estoy en otro momento de mi carrera y River no me necesita. ¿Quién sabe si nuestros caminos se tienen que separar hoy y el día de mañana se juntan? Ojalá”.

Nasif y una cláusula millonaria

River tuvo un gran año en Reserva. No solamente salió campeón de la Copa Proyección sino que además hizo lo propio en el Trofeo de Campeones. Una de sus grandes figuras fue Tomás Nasif. En las últimas horas, el cordobés firmó contrato con el club hasta diciembre de 2026 y la cláusula de salida es de 30 millones de dólares, por lo que el Millonario blindó a una de sus grandes promesas.

El más convocante de 2024

Según informó el sitio especializado Transfermarkt, River fue el club que más espectadores llevó en promedio por partido en todo el mundo. Los de Núñez cuentan con el estadio con mayor capacidad de Sudamérica y los hinchas no fallaron. En total, al Millonario lo alentó un promedio de 84.025 espectadores por partido a lo largo de este 2024 y quedó en la cima. Detrás aparecen clubes de la talla del Bayern Munich, Real Madrid, Milan y Manchester United

River Plate: 84.025 espectadores de asistencia promedio

Borussia Dortmund: 81.365

Bayern Munich: 75.000

Manchester United: 73.845

Inter de Milán: 72.311

Milan: 71.494

Real Madrid: 64.728

Olympique de Marsella: 63.492

West Ham United: 62.339

Roma: 61.770

La ingeniería que planea Olimpia para llevarse a Adam Bareiro

A lo largo de los últimos días, en el mundo River comenzó a circular la versión de que el futuro de Adam Bareiro podría estar lejos del Monumental, principalmente porque no había logrado convencer futbolísticamente a Marcelo Gallardo. Y como si fuese poco, apareció Olimpia con un llamado preguntando por el atacante de 28 años.

En medio de toda esta situación, quien confirmó el interés y una charla con el ex Monterrey fue Julio Jiménez, el vicepresidente primero de Olimpia: “Hablamos con Bareiro, es un jugador bastante interesante. Realmente nos interesa”, confesó en Monumental AM 1080. Pero no quedó allí, ya que Álvaro Bilbao, el vicepresidente segundo de la institución guaraní dejó en claro que “es un jugadorazo”.

Adam Bareiro es buscado por Olimpia.

Se confirmó el amistoso entre River y la Selección de México: día y estadio definido

Mientras los jugadores se encuentran licenciados por vacaciones, Marcelo Gallardo y la dirigencia de River trabajan en el armado de la pretemporada. Para la misma, se confirmó el primer amistoso ante Universidad de Chile en condición de visitante, y en las últimas horas se conoció que jugará un segundo encuentro.

Tal como adelantó La Página Millonaria y pudo confirmar Bolavip, el Millonario se enfrentará en un partido amistoso contra la Selección de México. El mismo, será el martes 21 de enero en el Estadio Más Monumental de Núñez, y por el momento no está confirmado el horario de inicio.

