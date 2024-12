Cristiano Ronaldo ponderó a Vinícius Jr. y apuntó sin filtro contra el Balón de Oro: "Siempre hacen lo mismo"

En Dubai, una de las ciudades más importantes de Emiratos Árabes Unidos, se llevó a cabo una nueva gala de los Globe Soccer Awards. Allí, el delantero portugués de 39 años, Cristiano Ronaldo, ganó el premio al goleador histórico de todos los tiempos y en el momento de hablar con el público, criticó sin filtro al Balón de Oro.

Es que, el futbolista del Al Nassr de Arabia Saudita no se mostró de acuerdo con la elección de Rodri como el mejor jugador de la temporada 2023/24, y afirmó que Vinicius Jr, el delantero brasileño del Real Madrid era quien debía ganarlo ya que fue importante en la obtención de la UEFA Champions League.

“Vini hizo un trabajo fantástico y en mi opinión merecía ganar el Balón de Oro, en mi opinión fue injusto, lo digo delante de todos. Se lo dieron a Rodri, él también se lo merecía, pero creo que se lo deberían haber dado a Vini porque ganó la Champions y marcó un gol en la final”, comenzó Cristiano explicando por qué Vinicius tuvo que quedarse con el galardón.

Además, agregó con una crítica al Balón de Oro y destacando a los Globe Soccer Awards: “Cuando lo mereces, se lo debes dar a quien lo merece. Esta gala siempre hace lo mismo, por eso amo al Globe Soccer Awards. Sigan haciendo esta gala porque entregan un premio honesto y es muy bueno”.

La respuesta de Vinicius Jr a los dichos de Cristiano Ronaldo

Luego de la gala en la que fue elegido como el mejor jugador del año, el delantero de 24 años que se desempeña en el Real Madrid habló con los medios en zona mixta y le agradeció a Cristiano Ronaldo por sus dichos y elogiarlo públicamente.

“Cristiano es mi ídolo junto con Neymar. Ganar el premio a mejor jugador de la temporada con mis dos ídolos aquí es un honor. Si Cristiano lo dice, me lo creo”, comentó Vinicius en diálogo con los medios presentes en los Globe Soccer Awards.

Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro tras el retiro

Si bien todavía se mantiene vigente y busca seguir jugando de manera profesional, Cristiano Ronaldo ya piensa en el futuro. En una extensa entrevista, con los premios, el astro portugués afirmó que no se ve como entrenador, pero sí afirmó que le gustaría ser dueño de un club.

“Nunca seré entrenador. Quizás seré dueño de un club. Creo que los clubes deberían cuidar más a los jugadores jóvenes para que den resultados. El fútbol moderno es un más intenso. Jugadores como Lamine Yamal, a sus 17 años, ya es una figura mundial. Eso antes no lo veíamos”, soltó.

Ronaldo destacó a la Liga de Arabia Saudita

Por otro lado, también se refirió a las críticas que recibió por dejar al Manchester United para convertirse en refuerzo de Al Nassr de Arabia Saudita. “He sido muy criticado en la decisión de irme a jugar a Arabia. Les invito a que vengan a jugar aquí”, soltó al respecto.

Además, comparó a la liga de Arabia Saudita con la de Francia. “La de Arabia Saudita es mucho mejor que la liga francesa, por supuesto que lo mantengo. No lo dije porque juego ahí, es porque lo pienso. Ellos deberían ir a jugar allí para que vean, correr con 38 o 40 grados y que jueguen para comprobarlo. En Francia solo existe el PSG, el resto no compite”, afirmó.

Y agregó: “Es mi opinión, no me importa lo que digan. En Francia es solo PSG, lo siento. Nadie compite contra ellos. Tiene buenos jugadores, es el club con más dinero, es un hecho. No entiendo por qué la gente se sorprende tanto”.

