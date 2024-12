Juega en Europa, fue campeón con Gallardo y debería volver a River, pero no quiere: “No me necesita”

En mayo de 2016, Marcelo Barovero decidió dejar River y Marcelo Gallardo optó por apostar por una de las grandes promesas de las Inferiores: Augusto Batalla. Mientras realizaba su camino en las Divisiones Inferiores, el nombre de Batalla ya era conocido por los hinchas del Millonario, sobre todo porque Real Madrid lo había querido y las expectativas eran muy altas.

Si bien tuvo participación importante en la conquista de la Recopa Sudamericana 2016 y de la Copa Argentina obtenida ese mismo año, la realidad es que sus rendimientos no fueron los esperados y Gallardo pidió un arquero de experiencia a mediados de 2017. Así fue que llegó Germán Lux. Batalla perdió el puesto y también lugar en la consideración de Gallardo y así fue que decidió salir a préstamo. Estuvo en Atlético Tucumán, Tigre y algunos clubes de Chile hasta que logró afianzarse en San Lorenzo.

Increíblemente, el pase de Augusto Batalla sigue perteneciendo a River, aunque no ataje en el club desde el año 2017. Sin ir más lejos, San Lorenzo estuvo interesado en comprar su pase en su momento, pero la situación económica del Ciclón lejos estaba de ser la ideal y no pudo retenerlo. Así fue que el arquero emigró a España, primero para defender el arco de Granada y, desde mediados de 2024 hace lo propio en Rayo Vallecano.

Batalla contó por qué eligió Rayo y le tiró un palito a San Lorenzo

En diálogo con AS, Augusto Batalla relató cómo se dio su arribo al conjunto de Vallecas: “Estoy feliz de haber dado este paso. Tenía otras propuestas, pero San Lorenzo no se manejó de la mejor manera y el Rayo me mostró constantemente su interés. Por eso me decidí por él. Es un orgullo estar acá y haberme ganado mi lugar”.

Su deseo para 2025, lejos de River

“Es el momento para asentarme en Europa y elegir un buen lugar para poder seguir progresando. Veremos cuál. River no cuenta conmigo y buscaré un nuevo destino en junio. Me gustaría mucho quedarme. Yo lo he comentado, pero sé que no depende de mí… Acá soy feliz. El Rayo tiene mucho para dar y crecer y me gustaría ser parte de ese crecimiento. A mí esos desafíos me encantan”, afirmó Batalla.

Además, agregó: “He tenido compañeros a los que la gloria en River les llegó a los 34 o 35 años. No me desespero. Me encantaría que pasara, porque soy hincha del club y porque cuando me tocó era muy joven. No me fue como yo esperaba. Ahora estoy en otro momento de mi carrera y River no me necesita. ¿Quién sabe si nuestros caminos se tienen que separar hoy y el día de mañana se juntan? Ojalá”.

La gestión de las críticas

“Cuando jugaba en River, con 19 o 20 años, no estaba mentalmente preparado para soportar los golpes. Fueron duros. El fútbol tiene eso y en Argentina, aún más, porque es más extremista. O sos el mejor o el peor. No hay un término medio. La vorágine te va llevando, pero cuando pasa un tiempo y te das cuenta de cómo se hablaba de uno es duro”, concluyó Augusto Batalla.

