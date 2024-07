El futuro del volante argentino podría estar ligado al club merengue, aunque no en el futuro cercano.

La Selección Argentina ha vuelto a consagrarse, y un título más atrae también más miradas en sus principales futbolistas. Alexis Mac Allister ha sido uno de ellos, titular a lo largo de toda la Copa América y eso provocó que vuelvan a surgir los rumores sobre una posible salida de Liverpool, rumbo al Real Madrid.

Sobre este tema fue consultado Carlos Mac Allister, el Colorado, padre de Alexis y ex futbolista de Boca y la Selección Argentina. El Colo, quien hoy está muy ligado a la carrera de su hijo, explicó la postura que tiene Alexis y su familia: “Alexis no está pensando en irse de Liverpool porque recién llegó, hace un año. Está enamorado del equipo, de la gente y cómo lo han tratado”, afirmó en diálogo con Radio La Red.

No obstante, reconoció estar al tanto del interés merengue: “Nosotros sabíamos que él está en una lista de buenos jugadores que tienen ahí adentro [del Real Madrid]”, expresó el Colorado. Pese a ello, aclaró que el interés no se materializó en una oferta: “También entendíamos que en este mercado era muy difícil que eso sucediera porque, en teoría, no iban a incorporar en esa posición.”

Alexis es feliz en Liverpool

Alexis ya salió campeón con Liverpool.

El Colo explicó, con sus años de experiencia en el fútbol, lo difícil que es lo que Alexis ha logrado hasta ahora. Especialmente en su primera temporada en uno de los clubes más grandes del mundo. “Es muy difícil llegar y el primer año jugar 40 partidos. Cuando llegas el primer año jugas 10, 15, 18… Llegar y jugar 40 partidos es dificilísimo y Alexis ha sido uno de los tres jugadores con más minutos en el equipo“, expresó.

Y, para terminar de darle seguridad a los fanáticos del club inglés, completó diciendo: “A un jugador la felicidad se la da jugar, y él ha jugado todo el año, entonces es un chico super feliz en Liverpool.”

Alexis Mac Allister, campeón en Estados Unidos con la Selección Argentina.

Desde su llegada a los Reds, el valor de mercado de Alexis se ha incrementado y hoy es de 75 millones de euros, y tiene contrato por otras cuatro temporadas con el club de Merseyside, por lo que su futuro parece bastante prometedor en el club.

Alexis Mac Allister conquistó su primera Copa América con Argentina, puesto que no había estado en el plantel campeón en 2021 en Brasil, y cerró así una temporada fantástica, con su primer año en Liverpool, donde ya ganó una Carabao Cup. Ahora será turno de disfrutar de las vacaciones y rápidamente empezar a pensar en una nueva temporada.