Después de un escandaloso período en el que Sebastián Villa fue encontrado culpable ante la Justicia por violencia de género, hecho que desembocó en su salida de Boca tras una disputa legal, el colombiano encontró un nuevo destino dentro del fútbol: el Beroe FC de Bulgaria.

Sin embargo, al no tener los papeles al día para ser inscrito en la liga local, el ex Deportes Tolima todavía no pudo jugar partidos oficiales con la camiseta albiverde desde su presentación oficial en noviembre del año pasado.

Afortunadamente para el colombiano, esta situación no lo excluye de participar de los amistosos de pretemporada que está organizando el Beroe y en las últimas horas se produjo su debut extraoficial en Bulgaria, con un detalle que llamó la atención en las redes.

El encuentro informal ante Maritza Plovdiv finalizó 0-0 y la página oficial del Beroe compartió imágenes del partido. En una de las fotos se lo ve a Sebastián Villa con su nueva camiseta, ejecutando un tiro de esquina durante el cotejo. ¿Lo más llamativo? Todo lo que rodea a un estadio que no parece de fútbol.

La particular ubicación del Estadio Beroe

El estadio ubicado en la ciudad búlgara de Stara Zagora alberga, entre otros eventos deportivos y sociales, los partidos del FC Beroe en la Liga Efbet. El reciente amistoso del nuevo club de Sebastián Villa tuvo lugar en uno de los campos auxiliares del predio y de fondo podemos ver un edificio antiguo y muchos árboles. ¿Qué es lo que rodea a las instalaciones del equipo europeo?

Lo curioso de esta sede, como pasa con cientos de canchas en el mundo, es todo el espacio verde que lo recubre. Entre otros lugares turísticos allí predomina el Parque Ayazmo, un sitio que supo ser un gran bosque y que actualmente abarca poco más de 3 kilómetros cuadrados.

En el Parque Ayazmo se encuentran dos sitios de recurrentes visitas: la Capilla de San Teodoro Tyron y el zoológico de la ciudad que lleva más de 70 años de pie. ¿A cuánto está del Estadio Beroe? A tan solo kilómetro y medio, menos de media hora caminando.

“La ciudad de los tilos, las calles rectas y los poetas”, es como se le llama popularmente a Stara Zagora que sorprende con sus paisajes verdes. Como si fuera poco, también rueda la pelota por allí. Una panorámica exótica para un club de fútbol.