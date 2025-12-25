Es tendencia:
Barcelona, Atlético de Madrid y Juventus se pelean para fichar gratis a Marcos Senesi

El jugador quedará libre el 30 de junio y los tres gigantes europeos quieren aprovechar la oportunidad para quedarse con su ficha a costo cero. Detalles.

Por Joaquín Alis

Si bien son tiempos de mercado invernal, en Europa saben que los mejores fichajes se harán después del 30 de junio. Con la temporada finalizada, los equipos se rearmarán con energías renovadas y Marcos Senesi será el gran objetivo de Barcelona, Atlético de Madrid y Juventus.

El defensor argentino de 28 años terminará su contrato en Bournemouth a mediados de 2026. Medios europeos aseguran que el surgido en San Lorenzo busca cambiar de aire y ahí aparecen los tres gigantes del Viejo Continente, que están más que interesados en aprovechar semejante oportunidad de mercado.

De acuerdo a lo informado por Mundo Deportivo, a Diego Simeone le interesa sumar al entrerriano a sus filas, pero advirtió que el club catalán “lo tiene en agenda”. Por su parte, el periodista especializado Matteo Moretto informó que también está en el radar de La Vecchia Signora y de otros equipos de España e Inglaterra.

Senesi es titular indiscutido en Bournemouth, club en el que juega desde mediados de 2022. En esta temporada fue titular en 16 de los 18 partidos de su equipo y, si bien no consiguió marcar goles, aportó 3 asistencias en la Premier League, recibiendo solo 6 amonestaciones.

El conjunto británico compró al defensor en 15 millones de euros, cuando pertenecía al Feyenoord. En su carrera, suma más de 110 partidos jugados en la liga inglesa. Ahora, todo parece indicar que se marchará con el pase en su poder.

Senesi quiere jugar el Mundial 2026

A pesar de su situación contractual, Senesi no tiene tiempo para relajarse, ya que se encuentra en la pelea por un lugar en el Mundial 2026. Si bien suma solo dos apariciones oficiales con la Selección Argentina, Lionel Scaloni le demostró que sigue en consideración dándole 90 minutos en el amistoso ante Venezuela.

Cabe recordar que el zaguero tuvo la posibilidad de representar a la Selección de Italia en 2022, pero finalmente se inclinó por la Albiceleste. Ahora, tendrá poro menos de seis meses para intentar hacerse un lugar en la lista definitiva para la Copa del Mundo.

