El segundo semestre de 2025 de Julián Alvarez en el Atlético de Madrid no viene siendo todo lo bueno que en un momento parecía que iba a ser. Su pico más alto lo encontró en el Derbi Madrileño en el que anotó dos goles en aquel histórico triunfo 5 a 2 sobre el Real Madrid, pero después su potencial se fue diluyendo con sus actuaciones.

Es que un equipo como el Atleti, que considera a la Araña no solo como su máxima figura, sino como uno de los futbolistas más importantes del mundo, precisa que aumente su presencia en la red. Y lo cierto es que ese es el aspecto que en el Colchonero presienten que les está faltando para despegar y plantarse con determinación como uno de los candidatos para LaLiga y la Champions League.

Parte de esta sensación que sobrevuela al Atlético de Madrid respecto a Julián Alvarez la describieron los principales medios de comunicación de España luego del encuentro en el que los de Diego Simeone se llevaron los tres puntos del Estadio Municipal de Montilivi, al derrotar 3 a 0 al Girona (con goles de Koke Resurrección, Conor Gallagher y Antoine Griezmann) por la jornada 17 de LaLiga.

”El argentino está muy enchufado. Está viviendo lejos del área, pero está siendo el lanzador de las contras rojiblancas. Estuvo muy metido en el partido y se le vio con confianza para correr. En la segunda parte ha generado dos muy buenas llegadas dejando solo a Koke. Es cierto que no terminan de salirle las cosas cerca del área, pero su clase se ve a lo lejos. Necesita encontrar el gol. Nota final: 6”, reportó el Diario Marca, que más allá de la falta de precisión ante el arco, valoró el esfuerzo del nacido en Calchín.

Por su parte, el Diario AS reflejó: ”La presencia de Sorloth le ofrece más libertad y movilidad. Mucha caída a banda izquierda y juego entre líneas, aunque le falta el colmillo afilado para aparecer en la zona de peligro para buscar puerta. Presencia con balón en esa zona habitual de Griezmann. Acaba el año lejos de su pico de forma, reencontrarle puede ser el salto de calidad del curso”.

En esa misma línea, el Desmarque puntuó a Julián Álvarez con un 6 y agregó: ”Cayó mucho a la banda izquierda tras la lesión de Nico González. Tuvo un par de ocasiones de peligro, pero le faltó acierto”. Idéntico comentario que también publicó Mundo Deportivo: ”Trabajador. Mucho más trabajo para el equipo que de cara a la portería contraria. Quema la energía pensando en el colectivo”.

Los números de Julián Alvarez en su segundo semestre de 2025

Hasta entonces, la temporada 2025/2026 de Julián Alvarez en el Atlético de Madrid se resume de la siguiente manera: 7 goles y 3 asistencias en 18 partidos de LaLiga y 4 tantos y 2 asistencias en 5 encuentros de la Champions League. En total suma 1774 minutos (equivalente a casi 20 partidos completos), 11 anotaciones y 5 pases gol en 23 compromisos.

En síntesis

Julián Álvarez anotó 11 goles y brindó 5 asistencias en 23 partidos durante 2025.

El delantero marcó dos tantos en el triunfo histórico 5-2 frente al Real Madrid.

Los medios calificaron con un 6 el desempeño del argentino ante el Girona.