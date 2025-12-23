El fichaje estelar de 60 millones que busca Chelsea y pone en riesgo a Garnacho para el Mundial 2026

Si bien todavía resta una semana para el inicio del mercado de pases en Europa, ya los principales equipos de Inglaterra piensan en reforzarse de cara a la segunda mitad de temporada. Y para Alejandro Garnacho no es una buena noticia el nombre que aparece en carpeta de Chelsea.

Y es que en las últimas horas múltiples portales británicos, así como varios periodistas reconocidos del mercado de pases, han confirmado el interés real de Chelsea por Antoine Semenyo. El extremo del Bournemouth tiene una cláusula de salida de 60 millones de euros, y lo buscan para completar el tridente ofensivo con Pedro Neto y Cole Palmer.

Antoine Semenyo, el nuevo objetivo de Chelsea en el mercado de pases de enero.

En caso de fichar por los Blues, la llegada de Semenyo implicaría una merma en la consideración de Alejandro Garnacho dentro del plantel, tras seis meses en los que disputó 17 partidos, con un registro de apenas 4 goles y 2 asistencias en 10 titularidades.

Para Garnacho dicha situación pondría en riesgo su convocatoria al Mundial 2026, razón principal por la que había dejado Manchester United y emigrado al Chelsea en un primer momento, con la opción de sumar más minutos de juego y ser relevante en un equipo top del fútbol inglés.

Manchester City, Manchester United, Liverpool y Chelsea pelean por Semenyo

El futuro de Antoine Semenyo estaría fuera de Bournemouth pase lo que pase, con una cláusula de salida de 60 millones que se vence el 10 de enero próximo. Inicialmente, tanto Manchester United como Manchester City estaban en disputa por su fichaje, pero ahora se han sumado el Chelsea y también Liverpool.

Publicidad

Publicidad

Chelsea, Liverpool, Manchester United y Manchester City, todos interesado en Semenyo. (Getty)

El futbolista ghanés lleva un par de temporadas siendo figura de los Cherries y, con los 26 años que cumplirá el próximo 7 de enero, parece el momento indicado para dar el salto a un club de referencia en la Premier League.

Semenyo acumula 30 goles y 13 asistencias en 106 partidos con Bournemouth, y una cosecha de 8 goles y 3 asistencias en 17 partidos jugados en la presente temporada con el conjunto británico, que marcha en el puesto 15 de la Premier League.

Publicidad

Publicidad

En síntesis