Tras confirmarse su fractura de peroné, se reveló que cada gol de Alexander Isak le costó 48,3 millones al Liverpool

Fueron 145 millones de euros los que pagó Liverpool por Alexander Isak en agosto de este mismo año, convirtiéndose así en el fichaje más alto en la historia de la Premier League. Un traspaso repleto de expectativa, ya que el sueco llegaba de meter 62 goles en 102 partidos con el Newcastle y con apenas 25 años, lo mejor de su carrera se presumía que estaba por delante.

Sin embargo, nada de eso pasó: Alexander Isak llegó lesionado, se perdió los primeros encuentros y le costó encontrar su forma cuando pudo jugar. El sábado, vs. Tottenham, convirtió apenas su tercer gol de la temporada, en una jugada en la que sufrió una dura entrada de Micky van de Ven, la cual resultó en una fractura de peroné.

Isak se lesionó y será baja como mínimo tres meses más en Liverpool. (Getty)

El sueco estará afuera por, como mínimo, doce semanas; a raíz de lo cual se puede presumir que su temporada está prácticamente terminada. Entonces, y si bien tiene contrato hasta 2031, se puede hacer un desglose de lo que le ha costado Alexander Isak al Liverpool hasta la fecha.

Con tres goles oficiales, cada gol de Alexander Isak le ha costado 48,3 millones de euros a Liverpool, o bien, un total de 9 millones por cada partido disputado, con 17 presencias en lo que va de la temporada. Aunque apenas ha jugado 10 partidos como titular; es decir, costó 14,5 millones por cada titularidad con la camiseta de los Reds.

La jugada que resultó en la lesión de Isak

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

En síntesis