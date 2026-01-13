Campeón del mundo con España sale en defensa de Julián Alvarez: ”Es de los mejores”

Cuando el Atlético de Madrid inició la temporada tenía en mente cuatro objetivos: LaLiga, la Supercopa de España, la Copa del Rey y, por supuesto, la UEFA Champions League (la gran deuda histórica del equipo colchonero). Y para pelear en todos los frentes apoyaba toda su confianza en Julián Alvarez, a quien consideran la figura máxima del plantel que dirige Diego Simeone.

Sin embargo, la campaña de la Araña no viene siendo del todo efectiva. Suma 8 partidos consecutivos sin anotar en el torneo español y en la Semifinal de la Supercopa de España con el Real Madrid prácticamente no tuvo injerencia. Por lo que las críticas, en medio de la eliminación sufrida a manos del Merengue y de su distancia a 11 puntos del líder del campeonato Barcelona, recaen mayormente en el ex River.

Y frente a este aluvión de comentarios negativos tanto de los hinchas del Atlético de Madrid como de la prensa del país ibérico, el que intentó poner paños fríos a la situación fue David Villa, quien si bien está emparentado con el Valencia y con el Barça, tuvo su paso por el Colchonero en la recordad temporada 2013/2014 en la que fue campeón de LaLiga.

“Julián Alvarez es un delantero fantástico. Diría de los mejores del mundo. La influencia que él tiene en el equipo marque o no marque es brutal. Por lo tanto, yo no diría que tiene un bajón”, expresó en conversación con El Desmarque el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, a raíz del atacante de la Selección Argentina campeona en Qatar 2022.

En ese mismo sentido, el también ex Sporting Gijón y Zaragoza (además del Melbourne City de Australia, New York City FC de Estados Unidos y Vissel Kobe de Japón), llamó a la calma de los aficionados rojiblancos en función de mantener la armonía en lo que resta de la temporada: “Cuando las cosas vienen mal, hay que trabajar para que vengan bien y esperar”.

Atlético de Madrid se enfoca en pasar a Cuartos de Final de la Copa del Rey y a los Octavos de la Champions League

Publicidad

Publicidad

En lo que resta de enero, el Atlético de Madrid se mentalizó en dos metas principales. La primera es vencer al Deportivo La Coruña en el cruce de este martes 13 de enero por los Octavos de Final de la Copa del Rey. Y la otra es sacar la mayor cantidad de puntos en sus compromisos con el Galtasaray y Bodo/Glimt para hacerse con uno de los cupos directos para los Octavos de Final de la Champions League (de momento se ubica octavo con 12 unidades, por lo que, a falta de dos jornadas para que finalice la Fase de Liga, lo está consiguiendo).

ver también Matías Almeyda usó el descenso de River como ejemplo para alarmar al Sevilla

ver también Selección de Argelia pide unidad de frente al duelo con Argentina en la Copa del Mundo 2026

Asimismo, buscará seguir sumando unidades en LaLiga para no perder su lugar en la zona de clasificación a la Liga de Campeones de Europa de la temporada que viene. Alavés, Mallorca y Levante, rivales a priori accesibles, son los partidos que debe disputar en lo que queda del primer mes del 2026.

En síntesis

David Villa defendió a Julián Alvarez asegurando que es de los mejores del mundo.

El delantero argentino acumula 8 partidos consecutivos sin anotar goles en LaLiga.

Atlético de Madrid está a 11 puntos del líder tras la eliminación en Supercopa.