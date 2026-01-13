Matías Almeyda usó el descenso de River como ejemplo para alarmar al Sevilla

El Sevilla de Matías Jesús Almeyda volvió a perder. Esta vez fue 1 a 0 sobre la hora ante el Real Celta de Vigo (gol de penal de Marcos Alonso) en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, este lunes 12 de enero. De esta manera ya suma 11 derrotas en 19 fechas de LaLiga, panorama que hace que solo lo separen 3 puntos de la zona del descenso.

Frente a este escenario alarmante para el elenco de Andalucía (que históricamente peleó por ser considerado como el tercer grande de España junto con Atlético de Madrid y Valencia), el Pelado, en la conferencia de prensa posterior a la caída con el conjunto gallego, decidió rememorar el disgusto que sufrió con River para advertir el presente del equipo que comanda.

“¿Qué debería hacer, ponerme a llorar? Esto es trabajo, insistir y dar confianza a los chicos que tenemos, que van a ser los que van a sacar esto adelante. Dije que no me voy a lamentar desde el primer día, entonces, no me sorprende el momento. El otro día les dije que viví momentos casi peores que este y la falta de unión llevó a un grande como River Plate a segunda división”, señaló Matías Almeyda, que ya trata de mentalizarse en su compromiso con el Elche del próximo lunes.

En esa misma línea, admitió que está preocupado por el andar del Sevilla en lo que va de la temporada: ”Nadie puede estar contento. Yo me voy a mi casa ahora y no duermo pensando cómo revertir una situación. Nos estamos dejando el alma, damos vueltas para un lado y para el otro. A veces las cosas no salen y ahí el hombre tiene que insistir con sabiduría y seguridad. Hablando no se sale, se sale trabajando. Hay chicos jóvenes que tienen que equivocarse, pero es el equipo que tenemos y mientras estemos con aire vamos a dar batalla”.

En cuanto a la reciente poca efectividad (solo cosechó 7 de los últimos 33 puntos), el estratega argentino comentó: “La cuenta es al final, es la realidad. ¿Dónde está el equipo hoy? Bueno, todavía no entró donde muchos esperan que esté y donde nosotros tenemos que luchar para no estar. Los números no son buenos, once partidos perdimos, es muchísimo para mí, pero esto es insistir”.

Para cerrar, reconoció que no se ilusiona con incorporaciones por la situación económica: “La parte económica todos la saben. Es muy difícil que se pueda reforzar el equipo, por eso hablo tanto de tranquilidad y ser conscientes del momento que estamos viviendo con dolor, pero que ese dolor no nos hunda, nos tiene que servir como la reacción que tuvo el equipo hoy. No se ganó, nos vamos todos muy tristes. Llevaremos esta reacción hasta que vuelva a ser uno de los puntos que buscamos”.

Sevilla pelea la permanencia con otros dos históricos equipos de la primera de España

Sevilla no es el único grande de España que siente el riesgo de bajar a la segunda división. Si bien se ubica decimocuarto con 20 unidades, otros dos elencos de renombre están peor. Uno es Mallorca, que se coloca decimoséptimo con 18 puntos y el otro es Valencia, aparentemente el más complicado de los casos mencionados, que asoma en el puesto 18 (en zona de descenso) con 17.

