Anselmino tiene nuevo equipo en Europa: se va a préstamo sin haber jugado en Chelsea

A casi un mes de su presentación en Chelsea, se confirmó este domingo que Aaron Anselmino no defenderá los colores de los Blues en esta temporada. Sin jugar, el elenco de Stamford Bridge decidió enviarlo a préstamo a pesar de su reciente arribo.

Es que los de la Premier League ejecutaron en diciembre la repesca por el futbolista para terminar su cesión en Boca Juniors. El club inglés lo compró a mediados de 2024 en 18 millones de dólares más otros 7 en objetivos, pero lo dejó en el Xeneize a préstamo por un año con aquella opción de finalizar el acuerdo anticipadamente.

El 3 de enero, Chelsea anunció en redes sociales su incorporación de manera oficial, pero no llegó a calzarse su camiseta en un partido. Enzo Maresca decidió que gane rodaje en otro sitio y Olympique de Marsella ganó la carrera entre los interesados.

Tal como lo confirmó Fabrizio Romano, Anselmino se pondrá la camiseta del gigante de Francia, que se impuso ante los intereses de equipos como Borussia Dortmund y Atalanta. Será una cesión por 6 meses, sin opción de compra y el elenco francés se hará cargo de su salario por este período.

“Es un chico muy joven, que vino de la otra parte del mundo. Lo más importante es que se tome el tiempo, que se adapte bien, que encuentre casa y esté contento. Luego, poco a poco, entenderá cómo queremos jugar y a partir de ahí ya empezaremos a utilizarlo“, había comentado Maresca días atrás.

Anselmino estará bajo las órdenes de Roberto De Zerbi

El entrenador italiano, que está al frente de Olympique de Marsella, fue el DT que recibió a Valentín Barco en Brighton. El ex Boca no tuvo tiempo de juego con De Zerbi, que no lo consideraba lo suficientemente apto físicamente y con la madurez necesaria para jugar aún en la Premier League.

Anselmino, en cambio, afrontará la Ligue 1 y formará equipo junto a otros tres argentinos. Gerónimo Rulli y Leonardo Balerdi, dos afianzados en el once titular, y Valentín Carboni, que se recupera de una lesión ligamentaria.

