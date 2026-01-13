Celebran Manchester City y Guardiola: el Diablito Echeverri destrabó su futuro tras sonar en River

Y un día, el limbo burocrático que alejaba a Claudio Echeverri de las canchas llegó a su fin. Luego de tres semanas de incertidumbre, el Diablito, con el Manchester City incluido, recibió la noticia que más deseaba: obtuvo la autorización legal para ser inscripto como jugador de Girona de España hasta final de temporada.

A mediados de diciembre fue cuando se acordó el desembarco del enganche de 20 años, después de que el City frenara anticipadamente el préstamo con el Bayern Leverkusen por falta de minutos. Sin embargo, el pase se enfrentó a una traba que excedía al propio jugador: el cupo de extranjeros del equipo catalán estaba completo.

La incertidumbre llegó a su final luego de que Girona encontrara la llave que le abra las puertas al Diablito. La solución se dio con la salida del colombiano John Elmer Solís se marchó a Birmingham de Inglaterra. Así, Echeverri ya tiene el camino allanado para ser presentado como refuerzo de Girona.

Sin embargo, la mejor consecuencia para el enganche pasa por lo estrictamente deportivo: se encuentra a un paso de comenzar a satisfacer la urgencia de minutos que arrastra desde hace un semestre. Incluso, su debut se daría con efecto inmediato, debido a que tiene chances de ser convocado para enfrentar al Espanyol, el próximo viernes, por LaLiga.

Claudio Echeverri pasará a Girona tras una frustrada estadía en Girona (Getty).

Borrón y cuenta nueva

El Diablito viene de tener un fuerte paso en falso en Leverkusen, donde disputó tan solo 11 partidos, siendo titular en tres de ellos, y no convirtió goles. Su falta de rodaje encendió las alarmas en Manchester y provocó la reacción pública de Pep Guardiola, quien se mostró visiblemente molesto con la gestión del préstamo.

“Lo que pasó en Leverkusen hay que preguntárselo, no hablé con él. Estoy seguro de que su agente lo sabe todo mejor que nadie”, ironizó el DT sobre la situación adversa a la que se enfrentó el chaqueño.

Vale recordar que en medio de la inactividad, y también recientemente ante la incertidumbre por el cupo en España, el Diablito consideró la chance de regresar a River. Sin embargo, desde las oficinas de Manchester continuamente tuvieron la prioridad de que el jugador continúe su desarrollo en el fútbol europeo. Y así lo hará, al menos, por los próximos seis meses.

