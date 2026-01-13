Jude Bellingham reveló toda la verdad de su relación con Xabi Alonso en Real Madrid: “Payasos”

En la jornada de lunes, Real Madrid hizo oficial la salida de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo y la elección de Álvaro Arbeloa como su reemplazante interino. Una decisión tomada luego de la derrota ante Barcelona en la final de la Supercopa de España, pero que aun así fue controversial, ya que Xabi Alonso llevaba apenas ocho meses en el club y había ganado 24 de los 34 partidos disputados.

Ante esta situación, múltiples medios aseguraron que el motivo central de la destitución de Xabi Alonso tenía que ver con su mala relación con los futbolistas y con que había “perdido el vestuario”. Del otro lado de la moneda, los nombres más resonantes eran los de Vinicius Jr., Fede Valverde y Jude Bellingham.

Bellingham descartó cualquier tipo de mala relación con Xabi Alonso. (Getty)

Pero esos reportes no cayeron bien en el plantel y fue Jude Bellingham quien decidió romper el hermetismo y en su propia plataforma se explayó al respecto de la salida de Xabi Alonso y de su supuesta “mala relación” con el entrenador español, algo que desestimó por completo.

Bellingham: “No crean todo lo que leen”

“Hasta ahora he dejado pasar demasiados de estos reportes, esperando que la verdad saliera a la luz a su debido tiempo. Pero, honestamente, qué cantidad de mierda“, inició Bellingham en respuesta a los rumores de su mala relación con Xabi Alonso.

“Realmente me da pena la gente que se aferra a cada palabra de estos payasos y sus ‘fuentes’. No crean todo lo que leen, cada tanto hay que ponerle los puntos a estos tipos y hacerlos responsables de difundir esta información falsa y dañina únicamente para conseguir clicks y generar controversia”, completó.

Publicidad

Publicidad

Además, Bellingham compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que le agradeció a Xabi Alonso y le deseó lo mejor para el futuro. Un gesto que complementa sus declaraciones en las que niega cualquier tipo de mala relación entre él y el entrenador.

La historia con la que Bellingham se despidió de Xabi Alonso.

En síntesis