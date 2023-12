Los recurrentes cambios de cuerpo técnico que ha dispuesto Chelsea no han logrado justificar el desorbitante desembolso de dinero que viene realizando en los últimos mercados de fichajes y el equipo continúa sin encontrar el rumbo, poniendo ahora en peligro la continuidad de Mauricio Pochettino, quien dio muestras de flaqueza en la conferencia de prensa posterior a la derrota 2-1 ante Wolverhampton el último domingo.

“Nos sentimos muy decepcionados porque creo que merecemos mucho más. Esta competencia te hiere cuando no eres lo suficientemente clínico. Creamos oportunidades. Por eso es tan decepcionante. Concedimos después de algunos córners y fue realmente difícil”, reconoció el entrenador argentino, quien ya no sólo es discutido por un importante número de hinchas sino que ahora empieza a reconocer que no logra encontrarle la vuelta a la actualidad de su equipo.

“Estamos en un club grande y sentir la presión es normal”, reconoció Pochettino, quien ya había hecho referencia a esa exigencia al hablar de la adaptación de algunos jóvenes talentos por los que Los Blues pagaron muchísimo dinero, como Enzo Fernández y el ecuatoriano Moisés Caicedo, fichaje más caro en la historia de la Premier League. “Cuando estás frustrado y quizás no tienes la experiencia de otros equipos, cometes errores”, agregó.

Otra muestra de flaqueza del DT tuvo lugar en la conferencia de prensa previa al duelo de este miércoles ante Crystal Palace, en la que reconoció que la temporada está siendo mucho más cuesta arriba de lo que imaginaba. “Necesitamos ganar. Estamos muy lejos de cuáles eran nuestros objetivos. Sinceramente nuestro objetivo era estar arriba. Somos el Chelsea, eso nos exige estar cerca de lo más alto. Sabíamos que sería duro, pero nunca tanto, porque las lesiones, las suspensiones, lo han empeorado”, dijo.

Enzo Fernández, descartado

Mauricio Pochettino confirmó que Enzo Fernández no estará disponible para enfrentar al Crystal Palace debido a la molestia que lo había obligado a abandonar la cancha en el primer tiempo del partido ante Newcastle, la pasada semana por la Copa de la Liga. Quien sí estaría en condiciones de regresar es Caicedo, quien había tenido fiebre el domingo y está recuperándose.

Todavía no se habla de posibles sustitutos

Más allá del descontento de los hinchas y las críticas recurrentes al nivel del equipo expresadas en la prensa inglesa, nada se ha dicho sobre la posibilidad de que Chelsea haya comenzado a sondear otros entrenadores para reemplazar a Mauricio Pochettino por su pobre campaña, lo que sin dudas dará mayor tranquilidad al argentino para continuar trabajando en su intento por enderezar el barco. Los próximos partidos podrían ser determinantes en ese sentido y dar lugar a decisiones drásticas, porque una seguidilla de derrotas podría dejar al equipo mucho más cerca de los puestos de descenso que de los de clasificación a competiciones europeas.

Los próximos partidos de Chelsea

Chelsea todavía tiene dos partidos por delante este año. Al mencionado duelo de este miércoles 27 de diciembre ante Crystal Palace por la Premier League, le seguirá una visita a Luton Town el sábado 30. Ambos equipos están por detrás de Los Blues en la clasificación, pero podrían acecharlo en caso de derrotarlo.