Colo Barco habló de todo: la importancia de Boca en su carrera, el sueño del Mundial y su actualidad en Francia

Luego de no tener continuidad en Brighton y Sevilla, Valentín Barco decidió emigrar al fútbol de Francia para vestir los colores de Racing de Estrasburgo, en donde encontró su lugar en Europa, ya que no solo se ganó el lugar como titular, sino que también modificó su posición en el campo de juego.

En una entrevista con el diario español AS, el futbolista de 22 años tocó todos los temas. Entre ellos, reveló la importancia que tuvo Boca en su carrera, así como también se ilusionó con ser convocado por Lionel Scaloni para jugar en Mundial con la Selección Argentina, y afirmó que está en el mejor momento de su carrera.

La importancia de Boca en su carrera

Dentro de los temas que tocó el futbolista surgido del Xeneize fue su formación en el elenco de la Ribera y la presión que conlleva jugar allí. Es por eso que en la entrevista afirmó que su paso por el club le permitió crecer como profesional para afrontar los desafíos en Europa.

“En Boca ya tienes presión desde que juegas en juveniles. Es el club con más presión de toda Sudamérica, y se podría decir incluso del mundo, porque hay mucha prensa, las cosas que haces se multiplican por mil, ya sean buenas o malas”, inició al respecto.

Y agregó: “Es muy importante tener una muy buena mentalidad y centrarte en lo que tienes que hacer. Haber jugado en Boca te forma y te ayuda muchísimo para no sentir la presión cuando juegas en otros equipos y otros escenarios. Creo que después de jugar en La Bombonera no existe mayor presión en el fútbol”.

El sueño de jugar el Mundial

Desde su llegada a Racing de Estrasburgo, el ‘Colo’ estuvo en distintas convocatorias de Lionel Scaloni para la Selección Argentina, aunque no sumó los minutos esperados. A falta de seis meses para el Mundial, se ilusiona con la posibilidad de jugar su primera Copa del Mundo.

“Es la lista más difícil del mundo. Son jugadores de élite, muy top. Estar en la lista del Mundial va a ser difícil, pero tengo confianza. Creo que debo mantener el nivel que estoy mostrando. Es un sueño poder estar y jugar un Mundial con la selección, pero hay que trabajar mucho para llegar”, soltó.

“Argentina tiene los mejores centrocampistas del mundo. Todos son muy buenos. Cuando voy, voy a ayudar y ganar experiencia y tratar de sumar minutos. Después es lo que elija el entrenador. Pero como dije, voy a intentar mantener el nivel que estoy mostrando y demostrar que puedo jugar de lateral y mediocentro. Y en un torneo con tantos partidos, es mejor si puedes jugar en varias demarcaciones. Es muy difícil ir convocado al Mundial. Pero sigo trabajando para poder estar”, continuó.

“El sueño de cualquier argentino y de todo el mundo compartir vestuario con Messi. Cualquier jugador tiene el sueño de coincidir con Messi. Es muy buena persona, más allá de lo que es como jugador, y estoy muy contento de todo lo que nos dio”, siguió sobre la importancia de Messi en el plantel.

Y concluyó: “Obviamente, estamos dentro de los candidatos para ganar el Mundial. El Mundial es muy difícil, ahora para ganarlo tienes que ganar ocho partidos. Puede pasar cualquier cosa. Creo que está dentro de las candidatas. Porque ya ha demostrado que está entre los mejores del mundo”.

Su actualidad en Francia

Por otro lado, se refirió a su actualidad en Francia, en donde llegó como lateral izquierdo y poco a poco se convirtió en mediocampista, Además, afirmó que la gente habla sin saber y comparó a la Ligue 1 con la Premier League.

“Sí, creo que estoy en el mejor momento de mi carrera. Por rendimiento lo he podido mostrar en Europa. Yo creo que sí, que estoy en el mejor momento de mi carrera”, aseguró sobre el momento que está viviendo en el fútbol de Francia.

“Ese tipo de gente, que habla así de la liga, creo que no vieron partidos de Francia. Creo que es un campeonato competitivo, muy difícil, donde no hay muchos espacios… La mayoría de los partidos son marcajes individuales y tienes que ganar esos duelos para abrir el partido. Siento que es una liga muy difícil y que dentro de Europa, es la que más se asemeja a la Premier”, siguió.

Y cerró: “Cuando llegué aquí, a Estrasburgo, decían que solo jugaba de lateral y no ven esos detalles, de alguien que sabe de fútbol, que cuando atacaba me metía por dentro y solo ejercía de lateral cuando no teníamos la pelota, en fase defensiva. También iba de interior en la izquierda con balón… Esta temporada, directamente estoy jugando de centrocampista, ya sea en la derecha o en la izquierda. Y, dependiendo del rival, me muevo por distintas zonas. El entrenador me ha dado mucha libertad”.

En síntesis

Valentín Barco juega en Racing de Estrasburgo de Francia tras etapas en Brighton y Sevilla.

juega en de Francia tras etapas en Brighton y Sevilla. Barco pasó de lateral izquierdo a jugar de centrocampista en el fútbol francés.

pasó de lateral izquierdo a jugar de en el fútbol francés. El jugador de 22 años considera que Boca es el club con más presión de Sudamérica.

