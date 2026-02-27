Cada vez falta menos para el comienzo del Mundial 2026 y la Selección Argentina tendrá una prueba más que interesante en la antesala de la cita máxima: será ante España en Qatar por la Finalissima. Lionel Scaloni deberá tomar decisiones importantes para el duelo contra los europeos y allí quedará claro qué jugadores suman chances de ir a la Copa del Mundo. Quien estará con máximas expectativas es Valentín Barco, que sueña con ser citado.

En diálogo con ESPN, el Colo afirmó: “Lo estoy llevando con tranquilidad, hay que rendir para estar, son todos muy buenos, es la Selección. Jugué en dos posiciones (volante y lateral por izquierda) y pienso que puedo ayudar en todas las posiciones donde he jugado y Scaloni lo sabe“. Además, agregó: “Primero mi cabeza está acá, en seguir rindiendo al máximo nivel, pero no te voy a negar que el Mundial es el sueño de todos“.

Valentín Barco. (Foto: Getty).

Valentín Barco atraviesa el mejor momento de su carrera. Luego de pasos irregulares por Brighton de Inglaterra y Sevilla de España, el Colo arribó a Racing de Estrasburgo y allí mostró su mejor cara. Inclusive, con Liam Rosenior comenzó a mostrar condiciones para actuar tanto en su rol de lateral izquierdo como también en la posición de mediocampista.

Así se refirió al tema el Colo Barco: “Liam me puso de doble cinco, me ayudó mucho para entender la posición, pasa todo por ahí por el medio, no había jugado casi ahí, me dijo que por la técnica podía jugar ahí. Hoy en día es muy complejo el fútbol. Me sentaba a ver videos de mis errores y me fue potenciando”.

Elogios para Panichelli y Anselmino

Colo Barco es compañero de otros dos argentinos en Racing de Estrasburgo y así se refirió a ellos: “Joaquín está en un gran momento, nos ayuda mucho, no solo en el gol, en el juego. Tenerlo en el equipo es muy lindo por todo lo que genera y te da“, afirmó sobre Panichelli.

Publicidad

Publicidad

ver también AFA presentó un plan de expansión global en Panamá y fortalece su desarrollo comercial en Centroamérica

Respecto a Aaron Anselmino, el ex defensor de Boca que llegó desde Chelsea dijo: “Anselmino tiene potencial para ser de los mejores centrales del mundo, es un crack. Estoy tratando de ayudarlo para que se adapte lo más rápido posible“.

DATOS CLAVE