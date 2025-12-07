Colo Barco eligió solamente a cuatro futbolistas mejores que él y se puso por encima de una figura de Boca y un titular de River

Valentín Barco atraviesa un presente formidable en el fútbol europeo. Con 21 años, sigue consolidándose es una de las grandes revelaciones de la Liga de Francia en Racing de Estrasburgo, siendo uno de los mediocampistas más destacados. Y con la confianza que le da su gran momento, Barco se animó a trasladarla fuera de la cancha para participar de un juego que dejó una serie de mensajes contundentes, asegurando que se considera superior a figuras de Boca y River.

El surgido de las inferiores Xeneizes apareció un video con el youtuber Ezzequiel, donde aceptó la consigna de mencionar a los futbolistas que considera mejores que él en la actualidad. La regla era simple: si hablaba tras escuchar el nombre, significaba que el jugador era superior, en cambio, si se quedaba callado, representaba que no lo consideraba en un nivel superior al suyo.

En total, el Colo se enfrentó a una lista de 19 nombres, incluyendo volantes centrales y laterales izquierdos, las dos posiciones en las que suele desempeñarse. Y, fiel a su estilo, sorprendió cuando únicamente consideró superiores a cuatro jugadores, siendo uno de ellos su excompañero Equi Fernández, de presente en el Bayer Leverkusen. ¿Los otros tres? Mateo Kovacic (Manchester City), Marc Cucurella (Chelsea) y Eduardo Camavinga (Real Madrid).

Sin embargo, el foco se puso rápidamente en aquellos nombres ante los que el Colo mantuvo un elocuente silencio. Y fue allí donde se incluyó a nada menos que dos conocidos en el fútbol local: Ander Herrera, de Boca, y a Kevin Castaño, titular en el mediocampo de River.

La autoconfianza del joven argentino también se extendió a figuras mundiales, dejando atrás a talentos como Álvaro Carreras y Ferland Mendy, laterales del Real Madrid, y a Warren Zaïre-Emery, promesa del Paris Saint-Germain. Tampoco tuvo pelos en la lengua con otros nombres pesados del fútbol sudamericano y europeo: el volante Lucas Paquetá (Selección de Brasil y West Ham), Richard Ríos (Benfica y Colombia), Nicolás De La Cruz (Flamengo) y el diamante en bruto del Arsenal, Myles Lewis-Skelly.

Mientras tanto, Barco solo piensa en seguir consolidándose como volante central en Estrasburgo, que marcha octavo en la Liga de Francia y pelea por meterse en Copas Internacionales. Ya lleva 33 partidos disputados, con un gol y seis asistencias, un rendimiento que busca mantener para soñar con un lugar en la órbita de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

