En su canal de YouTube, CR7 fue contundente con el presente y el futuro de su ex equipo. Apuntó contra Ten Hag y reveló lo que debe pasar para volver a reinar en la Premier League.

Cristiano Ronaldo experimenta una nueva faceta profesional al margen del fútbol al lanzar su canal de YouTube en el que habla de su carrera, sus experiencias personales y su perspectiva del deporte en general. En sus videos más recientes, el portugués sostuvo un diálogo con el legendario Rio Ferdinand, y en la última entrega de esta charla con el inglés, CR7 hizo un análisis exhaustivo del Manchester United.

El Bicho realizó la irregular actualidad del cuadro británico en el que es ídolo y se animó a revelar lo que él cree como fundamental para que el Manchester United vuelva a ser lo que era: el máximo temor de toda Europa. Claro, desde hace más de 10 años no gana la Premier League y no se corona en la Champions League desde 2008.

Para empezar, Cristiano filtró una conversación con Erik ten Hag cuando aún seguía siendo jugador del United. Allí, el crack portugués apuntó contra el DT que sigue vigente en el club y lo criticó fuertemente. “Deben reconstruir todo. Cuando yo seguía en el club, Ten Hag dijo que no estábamos preparados para competir y ganar la liga y la Champions League. Solo imagina a un entrenador decir eso, no lo podés decir en un equipo como Manchester United. Tenés que tener otra mentalidad, y a lo sumo mencionar que ahora no hay potencial para eso, pero sí que se puede conseguir“, comenzó el actual delantero de Al-Nassr.

En sintonía con ello, Ronaldo opinó sobre lo que deberían hacer puertas adentro con el futuro de la institución: “Este club necesita tiempo para reconstruirse, es uno de los más grandes del mundo. Ahora comenzaron con cambios porque entendieron que era la única manera. Cambiaron los dueños, la estructura directiva y otras cosas“.

Por último, sobre esto, soltó un dardo respecto a los últimos títulos que ganó el Manchester United con Erik ten Hag, aludiendo que el club debe ser candidato a ganar todos los certámenes que compita: “El futuro se ve brillante, eso lo creo. Pero no se tratará solo de los jugadores y del talento que tengan. Tiene que rearmarse el club entero, desde los cimientos. Sino será imposible competir. Pueden hacer cosas buenas, como ganar la FA Cup o la Carabao Cup, pero aspirar a ganar la Premier, la Champions o la Europa League es muy difícil. Espero estar equivocado“, cerró sobre el tema.

Para Cristiano Ronaldo, Ruud Van Nistelrooy es el factor clave para el futuro del Manchester united

El neerlandés que supo ser referente del equipo como jugador hoy en día asumió como ayudante de campo de Erik ten Hag tras su periplo por la liga local de su país. Cristiano Ronaldo, dialogando con Rio Ferdinand, se refirió a él como un posible salvador del presente de los Red Devils.

“Rudd van Nistelrooy va a ayudar un montón, si se pone un poco rudo, ja. Él conoce al club y creo que el club debería escuchar a los que son ídolos. Él, vos (Ferdinand), Paul Scholes, Gary Neville, Roy Keane o Sir Alex Ferguson. No se puede dirigir un club sin conocimiento. El 99% de los que entienden de fútbol estuvieron en un vestuario y saben del día a día. Saben como tratar a los jugadores. Si Ten Hag lo decide escuchar, Rudd puede ayudar mucho al United“, expresó contundentemente.

Manchester United no inició de la mejor forma la Premier League

La conquista de la FA Cup en el cierre de la temporada pasada le dio el crédito suficiente a Erik ten Hag para seguir una campaña más al frente del equipo. Pero ese crédito no es eterno, y el Manchester United ya perdió la Community Shield ante el rival de la ciudad en el inicio de este curso.

Además, la Premier League no empezó como se esperaba por Old Trafford, ya que a pesar de vencer por la mínima al Fulham en el estreno, el equipo no rindió como se esperaba. Y, ante Brighton y Liverpool quedó en evidencia. Derrotas por 2-1 y 3-0 lo dejan con apenas tres puntos sobre nueve.

El décimo cuarto puesto en Premier League no es un lugar para un club como Manchester United y tiene a Erik ten Hag con su futuro pendiendo de un hilo.