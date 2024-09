Luego de haber representado a la Selección Argentina en la fecha FIFA en la que la Albiceleste enfrentó a Chile y Colombia, Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho emprendieron su vuelta rumbo a Manchester United para retornar a las prácticas en el equipo de Erik ten Hag en búsqueda de revertir el complejo momento del histórico cuadro inglés. Sin embargo, en su regreso, el club los recibirá con pésimas noticias.

Es que según ventiló el prestigioso portal The Athletic, Manchester United presentó su balance de la temporada 2023-24 y el mismo arrojó un déficit de 113 millones de libras esterlinas, que es el equivalente a 133 millones de euros. Es decir, los Red Devils deberán afrontar una batalla para evitar sanciones por el fair play financiero de la Premier League, ya que desde el 2019 que el club presenta balances negativos temporada tras temporada.

Cabe destacar que esta temporada, el club fue adquirido por el grupo INEOS, que también posee en su propiedad al Niza de Francia y que tiene como apoderado a Sir Jim Ratcliffe, y estos flamantes nuevos dueños asumieron como directivos a sabiendas de la crisis económica y deportiva que el Manchester United atraviesa.

De hecho, desde la institución ya se manifestaron al respecto y prometieron cumplir al pie de la letra con las normas PSR (Reglas de ganancias y sostenibilidad, por sus siglas en inglés) para evitar sanciones graves a futuro, como la quita de puntos o multas económicas.

Las declaraciones desde Manchester United al respecto

El director ejecutivo del Manchester United, Omar Berrada, habló al respecto este miércoles y sentenció: “Al embarcarme en mi nuevo rol como director ejecutivo de este club histórico, todos estamos extremadamente enfocados en trabajar colectivamente para crear un futuro brillante con el éxito del fútbol en el centro del mismo”.

Además, señaló que dentro del club “están trabajando para lograr una mayor sostenibilidad financiera” y realizan “cambios en las operaciones para hacerlas más eficientes”, para asegurarse de que “están dirigiendo los recursos a mejorar el rendimiento en la cancha”.

Por último, expresó: “Hoy anunciamos nuevas previsiones para el año fiscal 2025 que reflejan el impacto parcial del año en los ahorros de costos y los cambios organizacionales transformadores que hemos estado implementando durante el verano“.

Los antecedentes que preocupan a Manchester United

El club debe resolver su situación financiera cuanto antes, ya que sino corre riesgo de sufrir sanciones de parte de la Premier League. La temporada pasada Everton y Nottingham Forest incumplieron con las normas PSR y recibieron quita de puntos, lo que los terminó dejando al borde del descenso. De esta manera, el United deberá compensar su economía durante la campaña actual, ya que el umbral máximo de pérdida según el fair play financiero por temporada es de 120 millones de euros, por lo que se encuentran casi 15 millones excedidos.

Cómo puede repercutir esto en Lisandro Martínez y en Garnacho

Ambos futbolistas son importantes para Erik ten Hag y para el futuro estructural de Manchester United. Por ende, lo más grave que puede pasarles a los dos argentinos es ser parte de un plantel que sufra sanciones o multas, o en su defecto, pueden perder algunos compañeros del plantel actual debido a que el club podría utilizarlos como traspasos para recibir una compensación económica. Garnacho y Martínez son pilares del futuro del histórico club y ambos se mostraron conformes con ser parte del mismo a largo plazo.

Manchester United no inició de la mejor forma la Premier League

La conquista de la FA Cup en el cierre de la temporada pasada le dio el crédito suficiente a Erik ten Hag para seguir una campaña más al frente del equipo. Pero ese crédito no es eterno, y el Manchester United ya perdió la Community Shield ante el rival de la ciudad en el inicio de este curso.

Además, la Premier League no empezó como se esperaba por Old Trafford, ya que a pesar de vencer por la mínima al Fulham en el estreno, el equipo no rindió como se esperaba. Y, ante Brighton y Liverpool quedó en evidencia. Derrotas por 2-1 y 3-0 lo dejan con apenas tres puntos sobre nueve.

El décimo cuarto puesto en Premier League no es un lugar para un club como Manchester United y tiene a Erik ten Hag con su futuro pendiendo de un hilo.