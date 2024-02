El exdelantero marfileño Didier Drogba cree que Chelsea tiene suficientes talentos dentro de la plantilla que comanda Mauricio Pochettino como para pensar en dar forma ponto al mejor equipo que se haya visto en la historia del club. Su pronóstico está muy lejos de la realidad que arroja la actualidad, que tiene a Los Blues en la undécima posición de la Premier League y a sus hinchas tan descontentos como desesperanzados de ver mejoras pronto.

“Creo que tienen buenos delanteros. Creo que no es un momento fácil para el club, pero tienen mi apoyo y mi confianza porque el Chelsea sigue siendo el Chelsea”, señaló el exjugador que conquistó 12 títulos a lo largo de las nueve temporadas que estuvo vinculado a la institución.

Incluso con la crisis futbolística que tiene tambaleando al entrenador argentino, Chelsea está próximo a jugar la final de la Copa de la Liga ante Liverpool, programada para el 25 de febrero, y ayer mismo logró avanzar a los octavos de final de la FA Cup gracias a una victoria 3-1 sobre Aston Villa, equipo revelación de la presente temporada en Inglaterra. Allí puede encontrar sentido la frase de Drogba, ya que Los Blues todavía guardan el privilegio de aspirar a dos títulos en un curso por demás complejo.

“Estos chicos, estos jóvenes jugadores, vinieron al Chelsea porque creamos un legado y quieren ser parte. Desafortunadamente, el el fútbol pareciera no haber tiempo, pero lo necesitarán para adaptarse. Todavía están aprendiendo, todavía son jóvenes. Tienen entre 22 y 24 años”, expresó en una visión mucho más benévola que la de la amplia mayoría de los fanáticos del equipo.

En ese sentido, el marfileño aconsejó a Mauricio Pochettino ser paciente, no perder de vista su idea de trabajo e insistir en la búsqueda que lo llevó a aceptar el cargo de entrenador, aventurando que la recompensa podría ser mayúscula: “Es sólo una cuestión de tiempo. Espero que la visión sea bastante similar a la que teníamos cuando Roman Abramovich tomó el club. Dales tiempo y cuando alcancen su punto máximo, la gente dirá: ‘¡Guau, esta es la nueva generación, el mejor equipo que Chelsea haya tenido!’“, dijo en diálogo con Sky Sports.

Una realidad menos alentadora

El entusiasmo de Didier Drogba se contradice con los últimos informes de la prensa inglesa que señalan la existencia de conflictos internos en el plantel que generan la sensación de que el técnico argentino ha perdido el control del vestuario.

El Daily Mail avanzó que la moral es tan baja y el compromiso tan frágil que los futbolistas abandonan de inmediato los entrenamientos, como si no quisieran permanecer en el club más tiempo del que están obligado a hacerlo. “Rara vez los futbolistas se quedan en el centro a realizar trabajos extra”, esgrime el citado medio. Y agrega: “Ciertas estrellas han tenido poca capacidad de aceptar los comentarios y las críticas a su rendimiento de Pochettino y su cuerpo técnico”.

Desmienten que Enzo Fernández esté buscando una salida

Uriel Pérez, agente del futbolista argentino, salió al cruce de los rumores que habían instalado que podía estar presionando para irse transferido a final de temporada. “El jugador no tiene la intención de salir. El deseo de Enzo Fernández es estar en el equipo y triunfar. No nos reunimos con ningún club ni tratamos de hablar con algún club. Sabemos cuál es el deseo del jugador”, le dijo al Diario As.