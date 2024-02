En enero del año pasado, Enzo Fernández se transformó en el fichaje más valioso en la historia de la Premier League, al firmar por el Chelsea a cambio de 121 millones de euros, proveniente del Benfica. Y aunque seis meses más tarde esa cifra quedó eclipsada por los 133 que los Blues pagaron por Moisés Caicedo, su figura sigue siendo la de la esperanza del equipo londinense.

La realidad indica que el club no vive su mejor presente, a pesar de haber desembolsado más de mil millones de euros desde la llegada de la directiva de Todd Boehly. Y ante esto, comenzó a circular el rumor de una posible salida del argentino, apenas doce meses después de su multimillonaria transferencia. Y ahora fue su representante quien se encargó de aclararlos. “El jugador no tiene la intención de salir”, afirmó de forma tajante Uriol Pérez con el Diario AS.

El representante de Enzo Fernández aprovechó y se extendió en su explicación: “El deseo de Enzo Fernández es estar en el equipo y triunfar. No nos reunimos con ningún club ni tratamos de hablar con algún club. Sabemos cuál es el deseo del jugador”, sentenció. De esta forma, descartó cualquier chance de traspaso y de negociación con cualquier otro equipo que no sea el propio Chelsea.

Además, explica que el presente que atraviesa el club no es algo que los tomó por sorpresa: “Los dirigentes fueron bien claros con este proyecto. Es un plan que iba a costar al principio porque iban a llegar jugadores nuevos y jóvenes, pero cuando el equipo se acoplaran bien las piezas, el Chelsea iba a salir adelante”, reconoció. “Obviamente que a él le gustaría que el club estuviese en otra posición, pero eso se logrará con trabajo”, agregó Pérez.

A pesar de sus maniobras financieras, el Chelsea está en estado crítico

La Premier League tiene una estricta reglamentación con respecto al Fair Play Financiero, y los clubes no pueden excederse de un déficit de 105 millones en un período registrado de tres temporadas. El Chelsea ha hecho un fantástico trabajo fichando jugadores por muchísimos millones, pero que pagará a lo largo de varios años, y por lo que han podido flexibilizar los límites.

La Premier llegó a cambiar su reglamento para evitar que este tipo de transferencias sigan sucediendo, pero lo cierto es que el Chelsea ya lo hizo y por eso pudo contratar de la forma en la que lo hizo. No obstante, esto no implica que el club tenga mucho margen.

Por el contrario, la falta de resultados y clasificación a competencias internacionales le pueden costar a la hora de hacer el balance contable a final de temporada. De la misma forma, cualquier transferencia que haga el club de ahora en más será evaluada más de una vez. Esto incluye despidos como los del cuerpo técnico, que le costarían alrededor de 10 millones adicionales.

La situación financiera del Chelsea es crítica y cualquier mínimo error podría acabar con el club en infracción con las leyes del Fair Play de la Premier, lo que derivaría en una sanción. Ya hemos visto como al Everton le quitaron 10 puntos esta temporada por sus propias infracciones.

Las ventas serán necesarias si no consiguen resultados, pero Enzo parece una fija en los Blues

Siguiendo con la misma línea, la falta de ingresos por rendimiento deportivo provocaría que el Chelsea tenga que vender jugadores para ajustar sus finanzas. A raíz de esto, parecería que nadie está a salvo de ser vendido si alguna buena oferta llegara a los despachos de Stamford Bridge.

Sin embargo, Enzo Fernández es una de las cabezas del proyecto a largo plazo que tienen los dirigentes. El volante campeón de mundo suma 50 partidos ya con la camiseta de los Blues desde su llegada, pero más allá de apenas sumar 5 goles y 3 asistencias, se erige en el centro del campo como la gran referencia para los próximos años, junto a Moisés Caicedo.

Enzo tiene un respaldo mayor que el de otros futbolistas, tanto por parte del cuerpo técnico como por parte de la dirigencia, y la esperanza está puesta en que sea uno de los futbolistas que devuelva al Chelsea a la gloria que supo tener durante varios pasajes de las últimas dos décadas.