Carlo Ancelotti todavía está armando su plantel para encarar una temporada que para el Real Madrid estará cargadísima de compromisos. Es que a LaLiga, a la Copa del Rey y a la UEFA Champions League, además le deberá agregar: la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, competencia a la que se tiene que presentar por ser el actual campeón del continente. La Supercopa de España, por haber ganado el torneo local la campaña pasada, y la Copa Mundial de Clubes de los Estados Unidos, en la cual aseguró su lugar cuando fue campeón de la Liga de Campeones en 2022.

Por lo que la gira que está haciendo el elenco merengue por los Estados Unidos desde fines de julio, le sirve al estratega italiano para buscar alternativas para dosificar las cargas a lo largo del curso, porque la idea tampoco es fundir el motor de las principales figuras del plantel como: Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Federico Valverde, Aurelién Tchouaméni, entre otros.

Ante este escenario que se presenta para el futuro cercano del Real Madrid, el que logró sumar algunos puntos con Carlo Ancelotti para que lo tenga en cuenta como una variante, fue Nico Paz. El nacido en Tenerife, pero que es argentino por descendencia (es hijo de Pablo Paz, ex Newell’s, Independiente, Banfield y Selección Argentina), anotó el único tanto del conjunto de la Casa Blanca en el Clásico de España vs. Barcelona que tuvo lugar en el MetLife de Nueva Jersey.

Es cierto, solo sirvió para el descuento de lo que terminó siendo triunfo culé 2 a 1. No obstante, marca que supo aprovechar los minutos en los que les tocó participar (ingresó a los 67 de partido en lugar de Endrick) convirtiendo mediante un cabezazo potente en el área que fue imposible de despejar para Iñaki Peña (entró por Marc-André Ter Stegen a los 65).

Nico Paz tras su tanto frente al Barcelona.

Nico Paz, podría salir a préstamo y está pelando por ganarse un lugar en el Real Madrid

Nico Paz sabe que, para ganarse un lugar en el once del Real Madrid, deberá competir con Jude Bellingham, Luka Modric, Brahim Díaz, Arda Guler, principalmente, aunque tampoco le juega a favor que haya otros inamovibles en el mediocampo como Federico Valverde, Aurelién Tchouaméni y Eduardo Camavinga.

Es decir, arranca muy atrás en las consideraciones de Carlo Ancelotti. Por eso, la Casa Blanca no descarta cederlo por una temporada para que no pierda ritmo. Al respecto, hace semanas sonó para incorporarse al Leganés, recién ascendido a LaLiga, pero todo quedó stand by.

De igual modo, anotar frente al Barcelona, a pesar de haber sido en un amistoso de pretemporada, suma para que el técnico no se olvide de él, por lo menos, para cuando se presenten los primeros encuentros de Copa del Rey y se crucen en el calendario algunos compromisos de LaLiga con los de la Champions League.

Carlo Ancelotti le restó importancia a la derrota con el Barcelona

Carlo Ancelotti, tras la derrota 2 a 1 del Real Madrid con el Barcelona, dejó en claro que el resultado no le preocupa: ”No nos volvemos locos. No estamos trabajando la táctica ni nada de eso. El objetivo ahora es dar minutos a los jugadores, no estamos pensando en temas tácticos. Solo queremos que los jugadores agarren una buena condición física. La táctica, a partir del día 7″.